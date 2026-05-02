Katso hinnat!
2.5.2026 09:57 ・ Päivitetty: 2.5.2026 10:14

Naton tiedottaja kommentoi USA:n päätöstä sotilaiden siirrosta: Euroopan tulee ottaa suurempi vastuu yhteisestä turvallisuudesta

Naton tiedottajan Allison Hartin mukaan Yhdysvaltojen päätös korostaa Euroopan tarvetta jatkaa puolustusinvestointeja.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hart kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Euroopan tulee ottaa suurempi vastuu yhteisestä turvallisuudesta. Tässä on hänen mukaansa nähty jo edistysaskelia, kun liittolaismaat sopivat viime vuonna puolustusmenojen kasvattamisesta viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä.

Tiedottajan mukaan Nato työskentelee Yhdysvaltojen kanssa ymmärtääkseen paremmin maan päätöstä siirtää sotilaita pois Saksasta.

- Luotamme edelleen kykyymme huolehtia pelotteestamme ja puolustuksestamme, kun siirtymä kohti vahvempaa Eurooppaa vahvemmassa Natossa jatkuu, Hart vakuutti.

 

Uutista täydennetty klo 13.14.

2.5.2026 08:45

