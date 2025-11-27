Ulkomaat
New York Times: Marco Rubio käskytti diplomaatteja
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on määrännyt, että maan diplomaattien Kanadassa, Euroopassa ja Uudessa-Seelannissa tulee painostaa isäntämaidensa hallituksia, jotta maat rajoittaisivat maahanmuuttoa.
Asiasta kertoo yhdysvaltalainen lehti New York Times.
Lehden mukaan Rubio on määrännyt diplomaatteja muun muassa raportoimaan, mikäli diplomaattien isäntämaat vaikuttavat tukevan maahanmuuttajia Yhdysvaltain näkökulmasta liikaa.
Asia käy ilmi Yhdysvaltain lähetystöille ja konsulaateille lähetetystä asiakirjasta, joka on päivätty viime viikon perjantaille.
