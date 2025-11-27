Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

27.11.2025 07:03 ・ Päivitetty: 27.11.2025 07:03

New York Times: Marco Rubio käskytti diplomaatteja

LEHTIKUVA / AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on määrännyt, että maan diplomaattien Kanadassa, Euroopassa ja Uudessa-Seelannissa tulee painostaa isäntämaidensa hallituksia, jotta maat rajoittaisivat maahanmuuttoa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoo yhdysvaltalainen lehti New York Times.

Lehden mukaan Rubio on määrännyt diplomaatteja muun muassa raportoimaan, mikäli diplomaattien isäntämaat vaikuttavat tukevan maahanmuuttajia Yhdysvaltain näkökulmasta liikaa.

Asia käy ilmi Yhdysvaltain lähetystöille ja konsulaateille lähetetystä asiakirjasta, joka on päivätty viime viikon perjantaille.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
26.11.2025
Karnevaali alkoi: puolueet saavat esittää puhtaan aatteelliset taloushaaveensa
Lue lisää

Mikko Huotari

Politiikka
26.11.2025
Veroedut uusiksi ja reiluutta peliin – näin oppositio kääntäisi hallituksen talouslinjaa
Lue lisää

Sami Kuusela

Kolumnit
26.11.2025
Sami Kuusela: Kuka kertoisi kirjailijoille koko totuuden Spotify-diilistä?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
26.11.2025
Arvio: Vuoden suuri natsielokuva vie syylliset tuomiolle, mutta puiseva luento on tehty historiaa lukemattomille amerikkalaisille
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU