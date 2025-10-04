Niina Malm vaatii kanneoikeutta hallituksen työlistalle – Marttinen Ylellä: ”Täytyy hyvin harkiten käydä läpi”

Työministeri Matias Marttisen (kok.) mukaan muun muassa SDP:n vaatima ammattiliittojen kanneoikeus olisi merkittävä muutos suomalaiseen oikeusjärjestelmään. Demokraatti Demokraatti

– Siksi tämä täytyy hyvin harkiten käydä läpi, Marttinen sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa.

Petteri Orpon (kok.) hallituksessa kanneoikeuden säätämistä lakiin on kannattanut oikeusministeri Leena Meri (ps.). Marttisen on tulkittu vastustavan paitsi kanneoikeutta myös ay-liikkeen vaatimaa alipalkkauksen kriminalisointia.

– Haluan muistuttaa, että tällä hetkellä ammattiliitoilla on jo oikeus työntekijän suostumuksella edustaa työtekijää oikeudessa. Ammattiliitoilla on, mikä on erittäin hieno asia, erittäin merkittävästi mahdollisuuksia tukea työntekijöitään. Minä haluan keskittyä nyt toimeenpanemaan kaikki ne lukuisat toimenpiteet mitä hallitus on tehnyt, Marttinen sanoi Ylellä.

SDP:N varapuheenjohtaja Niina Malm pitää välttämättömänä, että työperäiseen hyväksikäyttöön puututaan nopeasti. Hyväksikäyttötapauksista on viime päivinä uutisoitu muun muassa Turun Meyerin telakan alihankkijoiden toimintaan liittyen.

– Työperäinen hyväksikäyttö ei satuta vain hyväksikäytön uhriksi joutuvia. Se satuttaa myös niitä työttömiä, jotka eivät tule palkatuksi, koska on halvempaa teettää työ ihmisillä, jotka eivät pysty riittävästi puolustamaan omia oikeuksiaan. Sekä rehellisesti toimivia yrityksiä, jotka eivät pärjää tarjouskilpailuissa – ja jos ne eivät pärjää tarjouskilpailuissa ja saa sopimuksia, ne eivät pysty myöskään työllistämään ihmisiä, Niina Malm sanoo tiedotteessaan.

– Jos ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön ei puututa kaikin keinoin, ainoa voittaja on Suomen lakeja ja työehtosopimuksia kiertävä yritys. Häviäjiä ovat kaikki työntekijät, rehelliset yritykset sekä koko yhteiskunta.

SELITYSTÄ siitä, että tällä hallituskaudella ei olisi enää aikaa tarttua asiaan Malm ei hyväksy.

– Moraalisesti toimiva yhteiskunta ei voi todeta, että ”emme puutu riittävästi työntekijöiden hyväksikäyttöön ajanpuutteen vuoksi”. Vaikka valmista ei tulisikaan tämän hallituskauden aikana, tulisi työministerin ja oikeusministerin yhdessä käynnistää välittömästi tarvittavien lakimuutosten valmistelu, jotta lait saadaan edes seuraavalla vaalikaudella voimaan mahdollisimman nopeasti.

Malm pitää ikävänä, ettei työministeri Marttinen ole oikeusministeri Meren kanssa samoilla linjoilla kanneoikeudesta.

– Suomalaisen yhteiskunnan ei tule sulkea silmiään ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöltä tai modernilta orjuudelta, kun siihen puuttumiseen on olemassa nykyistä tehokkaampia keinoja, jos vain tahtoa on.