Talous
11.8.2025 15:31 ・ Päivitetty: 11.8.2025 15:31
Norjan eläkerahasto luopuu sijoituksistaan israelilaisyhtiöissä
Norjan valtion eläkerahasto ilmoittaa myyvänsä sijoituksensa 11 israelilaisyhtiöön. Ilmoitus sijoitusten myymisestä tuli sen jälkeen, kun rahaston raportoitiin sijoittaneen israelilaiseen suihkumoottorivalmistajaan Gazan sodan aikana.
Kyseinen konserni on tarjonnut Israelin asevoimille muun muassa hävittäjien huoltopalveluita, kertoo uutistoimisto Reuters.
Rahastoa hallinnoivan Norges Bank Investment Managementin johtaja Nicolai Tangenin mukaan rahasto myi sijoituksiaan vastauksena ”poikkeuksellisiin olosuhteisiin”.
- Gazan tilanne on vakava humanitaarinen kriisi. Olemme sijoittaneet yrityksiin, jotka toimivat sotaa käyvässä maassa, ja olosuhteet Länsirannalla ja Gazassa ovat viime aikoina pahentuneet, Tangen sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.
Reutersin mukaan rahastolla oli 30. kesäkuuta omistuksia 61 israelilaisessa yrityksessä. Rahasto ei nimennyt tarkemmin israelilaisyrityksiä, joista se luopuu.
Norjan eläkerahasto on maailman suurin valtionrahasto, johon talletetaan valtion öljy- ja kaasutoiminnasta saamat tulot.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.