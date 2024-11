Nyt kuohahti – Ben Zyskowicz syyttää Jarkko Elorantaa kostosta

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz syyttää keskiviikkona palkankorotusvaatimuksensa esitelleitä SAK:laisia liittoja kostosta. Zyskowicz perustaa käsityksensä SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan esiintymisiin Ylen keskiviikon A-studiossa ja MTV:n torstain Huomenta Suomessa. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

– Ei voinut välttyä siltä, että ainakin SAK:n puheenjohtajan mielessä oli suoranainen pottuilu Petteri Orpon (kok.) hallitukselle. Hän lausui useita piikkejä suoraan pääministeriä ja hallitusta kohtaan, Zyskowicz sanoo.

Hän ottaa esimerkiksi Elorannan vastauksen palkankorotusten kielteisiä työllisyysvaikutuksia koskevaan kysymykseen.

– SAK:n puheenjohtaja ilmoitti, että hallitushan on luvannut hoitaa 100 000 työllistä, niin mitäs tässä meitä sillä asialla ahdistellaan.

– Ay-liike kokee näköjään aiheelliseksi tästä kostona vaikeuttaa Suomen työllisyyttä, talouskehitystä ja myös nykyisen hallituksen toimintaa. Tämä on lapsellista käyttäytymistä. Tekisi mieli käyttää paljon voimakkaampiakin ilmaisuja, mutta juuri nyt ei tule sopivaa mieleen. Tämä on kuin olisimme hiekkalaatikolla, jossa nöyryytetyiksi itsensä kokevat ammattiyhdistysjohtajat ajattelevat, että eduskunta ja hallitus ovat päättäneet asioista, joista me olisimme halunneet päättää. No mehän (SAK:n liitot) nyt kostamme sillä, että pannaan kunnolla hulinaksi, Zyskowicz lataa.

ELORANTA vieraili Ylen keskiviikon A-studiossa yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen kanssa. Eloranta huomautti lähetyksessä, että Suomessa on ollut järjestelmä, jossa hallituksen politiikkatoimia ja työnantajien ja palkansaajien tavoitteita on pyritty sovittamaan toisiinsa.

Myös torstaiaamun Huomenta Suomessa olivat paikalla Häkämies ja Eloranta. Siellä Eloranta vetosi hallituksen työllisyyslupaukseen.

– Meidän pitää varmasti myös luottaa siihen, kun hallitus sanoo tekevänsä työllisyystoimia, ja on tehnyt paljon, ja lupaa meille 100 000 työpaikkaa. Luotetaan siihen, Eloranta sanoi MTV:llä.

ZYSKOWICZ pitää epäasiallisena, että palkansaajien ansiokehitykseen, työllisyyskehitykseen ja koko Suomen talouteen vaikuttavat palkkaneuvottelut on valjastettu koston välineeksi. Hän katsoo, että hallitus ja eduskunta ovat käyttäneet päätösvaltaansa työmarkkinapolitiikassa asioihin, jotka demokratiassa kuuluvat hallitukselle ja parlamentille.

– Totta kai toivon ja vähän uskonkin, että itse neuvottelupöydissä toimitaan vastuullisemmin, kunhan tässä on päästy (SAK:n liitot ovat päässeet) näyttämään omaa kostonhalua ja voimaa, Zyskowicz jatkaa.

– Kun hallitus on esimerkiksi leikannut työttömyysturvaa, minusta on ihan korrektia ja legitiimiä, että neuvotteluissa pyritään hallituksen leikkauksia kompensoimaan esimerkiksi erilaisilla muuntoturvaan liittyvillä ratkaisuilla. Mutta se, ettei tämä tunnu riittävän vaan pyritään keskisormea näyttäen kostamaan, on käsittämätöntä.

Pääministeri Petteri Orpo ei halunnut tänään eduskunnassa arvioida Ben Zyskowiczin Jarkko Elorannan puheista esittämää arviota.

– En minä lähde tähänkään keskusteluun. Minä annan nyt työmarkkinajärjestöjen tehdä työtään. Heidän tärkein tehtävänsä on neuvotella työehtosopimuksista ja niihin liittyvistä palkkaratkaisuista. Toivon vain, että nyt löytyy sopu ilman pitkiä työtaisteluita ja päästäisiin eteenpäin, Orpo vastasi medialle eduskunnassa.