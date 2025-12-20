”Nyt on Maavoimien komentaja tyytyväinen” – Niinisalossa jalkautetaan Ukrainan sodan oppeja varusmieskoulutukseen

Rynnäkkökiväärien tulitus alkaa rätistä jossain etumaastossa, välillä äänimaiseman valtaa raskaan konekiväärin sarja. Taistelukosketus on otettu ensimmäisessä puolustuslinjassa, mistä varusmiehet vetäytyvät pian juoksujalkaa uusiin linnoitettuihin tuliasemiin pitkin mutkittelevaa taisteluhautaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kun etenemistä jatkaneet hyökkääjät ilmestyvät näkyviin, he saavat vastaansa laukauksia maahan kaivettujen tuliasemien suojaisista aukoista. Jossain taivaalla lentää ehkä lennokki.

- Ketkäs olivat hyökkäämässä? Oliko erilaista tulla nyt, kun oli poteroissa väkeä? Mites puolustajat? Oliko helpompaa taistella poteroissa, kyselee Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Pasi Välimäki harjoituksen jälkeen.

- Hyvä veto! Näin kyllä muutamien ilmeistä, että jäi vähän kismittämään, kun jäi ampumatta konekiväärillä, kenraaliluutnantti jatkaa ja palkitsee komppanian kärkitaistelijat.

Välimäellä on hymy herkässä. Porin prikaatin Niinisaloon juuri valmistunut Base 25/26 -nimeä kantava harjoituskohde tarjoaa juuri sellaisia olosuhteita, joiden varalle harjoittelemisen tärkeyttä kokemukset Ukrainan sodasta ovat alleviivanneet.

Se, mitä tällä harjoitellaan, on miten linnoitetussa tuliasemassa taistellaan, ollaan ja eletään – jopa päiviä.

- Nyt on Maavoimien komentaja tyytyväinen, Välimäki myönsi, kun koulutuslinnoitetta esiteltiin medialle aiemmin joulukuussa.

Vielä viimeistä silausta vailla olevan Niinisalon kohteen jälkeen samanlaisia linnoitteita on tarkoitus rakentaa myös muualle, ensimmäisenä keväällä Säkylään.

MISTÄÄN aivan pienestä urakasta ei ole kyse. Porin prikaatin koulutuspäällikön, everstiluutnantti Saku Silmun mukaan joukkueen kantalinnoitettuun asemaan on kaivettu noin kolme kilometriä taisteluhautaa, josta puolet on katettua. Lisäksi alueelta löytyy noin 70 erilaista linnoitetta, tuliasemien lisäksi myös asuinkorsuja.

- Se, mitä tällä harjoitellaan, on miten linnoitetussa tuliasemassa taistellaan, ollaan ja eletään – jopa päiviä. Uhka on koko ajan päällä, täällä ei voi liikkua muualla kuin linnoitteessa, Silmu kuvailee.

Yhdelle joukkueelle eli noin 30-40 sotilaalle mitoitetun linnoitteen puolustamisen lisäksi varusmiehet pääsevät siis yöpymään korsuissa ja harjoittelemaan asemien täydentämistä. Kun linnoite menetetään hyökkääjälle, pitää myös harjoitella sen valtausta takaisin.

- Myös jos joudumme kouluttamaan täydennyshenkilöstöä poikkeusoloihin, tällä se voidaan tehdä, Silmu lisää.

Välimäen mukaan Base 25/26 on konkreettinen osoitus siitä, miten puheet Ukrainan sodan oppien omaksumisesta toteutuvat käytännössä. Nyt esimerkiksi etäisyydet, joissa taistelu alkaa, ovat aiempaa realistisempia. Vastustajaa voidaan kuluttaa taistelussa ja sitten perääntyä uusiin asemiin, jos tarve niin vaatii.

TOINEN Ukrainan sodan tärkeä oppi on ensi vuonna toden teolla alkava varusmiesten koulutus dronejen käyttöön sekä niiden uhkalta suojautumiseen.

Lisäksi Ukraina-kokemukset näkyvät uudistettavassa taistelijan radassa, jota Välimäki kutsuu ”tulikasteradaksi”. Sellainenkin on valmistumassa Niinisaloon.

Ajatuksena on siirtyminen peruskoulutusjakson rasteihin perustuvasta opitun testaamisesta myöhäisemmässä vaiheessa koulutusta toteutettavaan ja monta pykälää realistisempaan rataan.

- Tällä radalla ei tarvitse jonottaa, vaan päästään menemään paikasta toiseen ja tekemään niitä juttuja, joita on koulutettu. Tämä on oppia Ukrainan peruskoulutuksesta ja siitä, miten he kouluttavat omaa väkeään, Välimäki visioi.

Välimäen esittelemän kaaviokuvan perusteella mukaan olisi tulossa muun muassa taistelijaa jahtaavalta dronelta suojautumista, toimimista ahtaissa tiloissa ja panssarikauhun alla sekä kiipeämistä ja ryömimistä esteiden yli ja ali. Kaikki alkaisi videolla, jossa varusmiehet todistavat VR- eli virtuaalitodellisuuslaseilla taistelutilanteen lisäksi haavoittumista, ensiavun antamista ja jopa kaverin kaatumista.