Politiikka
13.9.2025 12:07 ・ Päivitetty: 13.9.2025 12:07
Nyt puhuu Antti Häkkänen: Tämä on Suomen etu
Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Naton päätös vahvistaa sen itäisen sivustan pelotetta ja puolustusta on Suomen etu.
Häkkänen kertoo tiedotteessa, että projektin päähuomio tulee alkuvaiheessa olemaan Puolassa, mutta päämääränä on laajentaa toimintaa käsittämään koko Naton itäinen sivusta.
Projektin käytännön tarkoitus Suomen kannalta on Häkkäsen mukaan vielä suunnitteluvaiheessa. Hänen mukaansa toiminta tulee olemaan vastaavanlaista kuin Itämerellä aiemmin käynnistetyssä Naton valvontahankkeessa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.