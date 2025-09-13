Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

13.9.2025 12:07 ・ Päivitetty: 13.9.2025 12:07

Nyt puhuu Antti Häkkänen: Tämä on Suomen etu

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Naton päätös vahvistaa sen itäisen sivustan pelotetta ja puolustusta on Suomen etu.

Häkkänen kertoo tiedotteessa, että projektin päähuomio tulee alkuvaiheessa olemaan Puolassa, mutta päämääränä on laajentaa toimintaa käsittämään koko Naton itäinen sivusta.

Projektin käytännön tarkoitus Suomen kannalta on Häkkäsen mukaan vielä suunnitteluvaiheessa. Hänen mukaansa toiminta tulee olemaan vastaavanlaista kuin Itämerellä aiemmin käynnistetyssä Naton valvontahankkeessa.

Toimituksen valinnat

