Politiikka

13.9.2025 10:53 ・ Päivitetty: 13.9.2025 11:23

SDP:n Tuppurainen: ”Orpon kuva Suomen taloudesta on virheellinen ja johtopäätökset vinoutuneita”

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) perusteli Ylen Ykkösaamussa veronalennuksia hankalassa taloustilanteessa.

Rane Aunimo

Demokraatti

Orpo vastasi kysymykseen, että suomalainen hyvinvointi perustuu työntekoon ja yrittäjyyteen.

– Sitä ei voi rakentaa velalla eikä veronkorotuksilla.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo tiedotteessaan, että hallitus ottaa kuitenkin kuluvana vuonna peräti 13 miljardia uutta velkaa ja jättää vaalikauden perinnöksi kaikkien aikojen velkasaldon.

– Suomen talous kasvaa tänä vuonna koko Euroopan hitaimmin ja työttömyys lisääntyy meillä toiseksi nopeimmin heti Espanjan jälkeen. Etenkin pitkäaikaistyöttömyys lähentelee jo hälyttävästi 90-luvun laman synkimpiä lukuja.

– Tämä tulostaulu osoittaa armottomasti, ettei Orpon hallitus ole onnistunut taloustavoitteidensa toteuttamisessa.

Orpo kuvaili Ykkösaamussa, kuinka verottamalla vähemmän sitä, mistä hyvä syntyy, seuraa enemmän työtä ja yrittäjyyttä.

– Meidän täytyy saada talous liikkeelle ja ihmiset kuluttamaan ja uskomaan tulevaisuuteen.

Tuppurainen taas sanoo, että tosiasiassa Orpon oikeistohallituksen veronalennuksista hyötyvät vain kaikkein varakkaimmat.

– Suurimman hyödyn korjaavat yli 9 000 kuukaudessa tienaavat, ja pieni- ja keskituloisille palkansaajille ja suurimmalle osalle yrittäjistä jää vain murusia, osalla verotus jopa kiristyy.

Tuppuraisen mielestä pääministerin kuva Suomen taloudesta on virheellinen ja johtopäätökset vinoutuneita.

– Venäjä-riski ei selitä sitä, miksi Suomen talous ei ole parin viime vuoden aikana kasvanut. Suuri osa Venäjä-riskistä toteutui jo vuoden 2014 jälkeen. Lisäksi Venäjään rajoittuvat muut EU-taloudet, Puola ja Baltian maat, ovat selvinneet ongelmista Suomea sujuvammin

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

