SDP:n Tuppurainen: ”Orpon kuva Suomen taloudesta on virheellinen ja johtopäätökset vinoutuneita”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) perusteli Ylen Ykkösaamussa veronalennuksia hankalassa taloustilanteessa. Rane Aunimo Demokraatti

Orpo vastasi kysymykseen, että suomalainen hyvinvointi perustuu työntekoon ja yrittäjyyteen.

– Sitä ei voi rakentaa velalla eikä veronkorotuksilla.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo tiedotteessaan, että hallitus ottaa kuitenkin kuluvana vuonna peräti 13 miljardia uutta velkaa ja jättää vaalikauden perinnöksi kaikkien aikojen velkasaldon.

– Suomen talous kasvaa tänä vuonna koko Euroopan hitaimmin ja työttömyys lisääntyy meillä toiseksi nopeimmin heti Espanjan jälkeen. Etenkin pitkäaikaistyöttömyys lähentelee jo hälyttävästi 90-luvun laman synkimpiä lukuja.

– Tämä tulostaulu osoittaa armottomasti, ettei Orpon hallitus ole onnistunut taloustavoitteidensa toteuttamisessa.

Orpo kuvaili Ykkösaamussa, kuinka verottamalla vähemmän sitä, mistä hyvä syntyy, seuraa enemmän työtä ja yrittäjyyttä.

– Meidän täytyy saada talous liikkeelle ja ihmiset kuluttamaan ja uskomaan tulevaisuuteen.

Tuppurainen taas sanoo, että tosiasiassa Orpon oikeistohallituksen veronalennuksista hyötyvät vain kaikkein varakkaimmat.

– Suurimman hyödyn korjaavat yli 9 000 kuukaudessa tienaavat, ja pieni- ja keskituloisille palkansaajille ja suurimmalle osalle yrittäjistä jää vain murusia, osalla verotus jopa kiristyy.

Tuppuraisen mielestä pääministerin kuva Suomen taloudesta on virheellinen ja johtopäätökset vinoutuneita.

– Venäjä-riski ei selitä sitä, miksi Suomen talous ei ole parin viime vuoden aikana kasvanut. Suuri osa Venäjä-riskistä toteutui jo vuoden 2014 jälkeen. Lisäksi Venäjään rajoittuvat muut EU-taloudet, Puola ja Baltian maat, ovat selvinneet ongelmista Suomea sujuvammin