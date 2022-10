Nyt sanoo Olli Rehn sanansa keskuspankkien rahapolitiikasta: ”Sen on kiristyttävä niin paljon kuin on tarpeellista”

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kehottaa hallituksia tukemaan keskuspankkien kiristyvää rahapolitiikkaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rehn korostaa maanantaina julkaistussa blogikirjoituksessaan inflaation hillitsemisen keskeisyyttä.

Hän tuo terveisiä Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n vuosikokouksesta, johon hän osallistui viime viikolla Washingtonissa.

- Politiikkasuosituksissaan inflaation suhteen IMF on suoranuottinen: Inflaation saaminen kuriin ja ostovoiman turvaaminen on nyt ensisijainen tavoite. Rahapolitiikan on kiristyttävä niin paljon kuin on tarpeellista. Tällä on kustannuksia, mutta jos inflaatiota ei saada talttumaan, on edessä vain kivuliaampia politiikkatoimia.

- Finanssipolitiikan on tuettava kiristyvää rahapolitiikkaa eikä lisättävä inflaatiopaineita. Kiristyvä finanssipolitiikka tukee myös velkaantumisen taittamista sekä puskurien jälleenrakennusta.

Rehnin mukaan finanssipolitiikalla pitää tässäkin tilanteessa tukea haavoittuvimpia väestöryhmiä, mutta tuen pitäisi hänen mielestään olla tarkkaan kohdennettua sitä eniten tarvitseville.

KESKUSPANKIT ympäri maailman ovat kiristäneet rahapolitiikkaansa viime aikoina korkean inflaation torjumiseksi, ja lisää koronnostoja on tiedossa.

Kaikki hallitukset eivät ole olleet keskuspankkien linjan takana, ja myös esimerkiksi pääministeri Sanna Marin (sd.) on kritisoinut ohjauskorkojen nostoja.

Britanniassa uusi hallitus ehti jo kriisiyttää talouspolitiikan ilmoittamalla veronkevennyksistä, jotka olisi rahoitettu velkarahalla. Markkinat pakottivat hallituksen perääntymään kritisoiduista linjauksistaan, ja Rehn huomautti maan keskuspankin tukevan tätä u-käännöstä.

Rehn kuvaili, että tunnelma IMF:n kokouksessa ei ollut katossa. Talouden näkymät ovat nyt poikkeuksellisen hankalat muun muassa Ukrainan sodan takia. Sota on ruokkinut inflaation nousua, mikä on johtanut kireämpään rahapolitiikkaan. Se taas on johtanut rahoitusolojen kiristymiseen ja velkariskien kärjistymiseen.

Maailmantalouden kasvuennusteita on leikattu, ja ensi vuonna kasvun ennakoidaan hidastuvan entisestään.