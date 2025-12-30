Nyt se varmistui: Raumalla alkaa jäänmurtajaurakka

Rauman telakka on tehnyt sopimuksen Yhdysvaltain rannikkovartioston kanssa kahden jäänmurtajan rakentamisesta. Asiasta kertoi myöhään maanantai-iltana telakan omistava Rauma Marine Constructions (RMC). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rauman telakka on tehnyt sopimuksen Yhdysvaltain rannikkovartioston kanssa kahden jäänmurtajan rakentamisesta. Asiasta kertoi myöhään maanantai-iltana telakan omistava Rauma Marine Constructions (RMC).

Jäänmurtajat rakennetaan kokonaan Rauman telakalla, ja niiden on määrä valmistua vuonna 2028. Alusten rakentaminen käynnistyy välittömästi, RMC kertoo tiedotteessa. Yhteistyökumppanina toimii yhdysvaltalainen telakka Bollinger Shipyards.

- Fokuksemme on selkeä. Toimimme kurinalaisesti, hallitsemme tiukasti riskejä ja toimitamme kaksi alusta, jotka ovat valmiita operoimaan maailman ankarimmissa meriolosuhteissa heti ensimmäisestä päivästä lähtien, lupasi RMC:n toimitusjohtaja Mika Nieminen tiedotteessa.

Nieminen kertoi STT:lle, että tilauksen työllisyysvaikutukset ovat mittavat, noin 2 000 henkilötyövuotta telakalla.

- Telakan porttien ulkopuolella se vaikutus on kertoimella 2,5 tai 2,6. Eli viitisen tuhatta miestyövuotta olisi se suora vaikutus, Nieminen sanoi.

Hän luonnehti tilausta haasteeksi ja kaupaksi Rauman telakan lisäksi koko suomalaiselle meriteollisuusklusterille.

- Me pyrimme maksimaalisesti käyttämään suomalaista verkostoa tämän toteuttamisessa, Nieminen sanoi.

RAUMALLA rakennettavat murtajat ovat Arctic Security Cutter -luokkaa ja ne luokitellaan keskikokoisiksi jäänmurtajiksi. Alukset ovat 100 metriä pitkiä ja 20 metriä leveitä ja kykenevät murtamaan kolmen jalan (91 sentin) paksuista jäätä kolmen solmun nopeudella. Ne pystyvät operoimaan merellä yhtäjaksoisesti kaksi kuukautta.

Yhteistyö Bollingerin kanssa toimii Niemisen mukaan niin, että amerikkalaisyhtiö on Yhdysvaltain rannikkovartioston hovihankkija, joka ymmärtää asiakkaan tarpeet ja toimintatavat.

- Me taas ymmärrämme tämän laivatyypin rakenteen ja erikoisominaisuudet paremmin kun me olemme täältä talvisesta maasta. Yhdessä tehden olemme kyllä aika paljon vahvempia, Nieminen kuvasi.

Kyseessä on ensimmäiset yhteensä neljästä aluksesta, jotka on tarkoitus valmistaa Suomessa osana Suomen ja Yhdysvaltojen solmimaa jäänmurtajasopimusta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb sekä pääministeri Petteri Orpo (kok.) sopivat kaupasta lokakuussa Washingtonissa.

Orpo oli iloinen sopimuksen vahvistumisesta.

- Hieno uutinen Suomelle ja meriteollisuudelle, työtä ja toimeentuloa tuhansille, hän kirjoitti X:ssä.

ELINKEINOMINISTERI Sakari Puisto (ps.) kertoi tiedotteessa, että myös Helsingin telakan ja Yhdysvaltain rannikkovartioston neuvottelut ovat tulossa lähiaikoina päätökseen. Helsingissä on myös tarkoitus valmistaa kaksi jäänmurtajaa.

- Jäänmurtajien osalta valmistelevat työt telakoilla käynnistyivät jo syksyllä, mutta nyt siirrytään täysipainoiseen toteutukseen, Puisto sanoi tiedotteessa.

Puiston mukaan RMC:n jäänmurtajatilauksen vahvistuminen on erinomainen asia Suomelle ja suomalaiselle meriteollisuudelle.

- Tilaus vahvistaa suomalaisten yritysten asemaa globaalissa arvoketjussa, lisää Suomen kilpailukykyä ja kasvattaa vientituloja, Puisto totesi.

Yhdysvaltain jäänmurtajatilaus sisältää 11 jäänmurtajaa, joista neljän Suomessa valmistettavan lisäksi rakennetaan seitsemän jäänmurtajaa Yhdysvalloissa.

- Suomalaisten yritysten suunnittelu, teknologiaratkaisut ja järjestelmätoimitukset tulevat olemaan keskeisessä roolissa myös Yhdysvalloissa rakennettavissa aluksissa, Puisto lisäsi.

Teksti: STT/Saara-Miira Kokkonen, Nina Törnudd

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 11.21.