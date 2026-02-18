Palkittu politiikan aikakauslehti.
18.2.2026 08:06 ・ Päivitetty: 18.2.2026 12:13

Nyt se varmistui: tuhannet Askon ja Sotkan asiakkaat menettävät tilaustavaransa

iStock

Asko- ja Sotka-huonekaluketjujen konkurssissa on jäänyt jumiin tämänhetkisen tiedon mukaan jopa lähes 20 000:n asiakkaan tilauksia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pesänhoitaja Tuomas Penttilä Eversheds-asianajotoimistosta kertoo STT:lle, että vähintään 15 000 kuluttajavelkojaa ei saa ostamaansa tuotetta.

Kyse on asiakkaista, jotka ovat maksaneet tilaamansa tuotteen joko osittain tai kokonaan mutta eivät ole saaneet tuotetta.

Tuotteen voi saada, jos se on erotettavissa kuuluvaksi ostajalle. Jos esimerkiksi sohvassa on lappu, että se kuuluu tietylle asiakkaalle, tuotteen voi noutaa.

Penttilä kertoo, että tällaisia tapauksia on kuitenkin vain tuhannesta kahteen tuhanteen. Myymälät ovat yhteydessä näihin asiakkaisiin.

Kaikille asiakkaille on Penttilän mukaan lähtenyt viesti konkurssitilanteesta.

Tilanteen selvittämisessä kestää viikkoja, ellei kuukausia. Rahojen saamisessa menee arviolta ainakin vuosi.

- En osaa sanoa, meneekö vuosi vai kaksi, vai milloin pääsemme jakamaan rahaa velkojille, mutta toivottavasti jo ensi vuonna tähän aikaan, Penttilä kertoi STT:lle keskiviikkona.

Ilman tuotetta jääneistä tulee konkurssipesän velkojia siinä missä vaikka tavarantoimittajista tai pankeista.

- Asema on sama kaikilla konkurssipesän velkojilla.

Konkurssipesän rahat eivät riitä kaikkiin saataviin, mutta kaikki saavat jonkin osuuden.

- Ihan mahdotonta arvioida vielä tässä vaiheessa, mikä jako-osuusprosentti tulee olemaan. Onko se sitten 5, 10 vai 20 prosenttia. En osaa yhtään sanoa.

RAHAA ON TULOSSA Askon ja Sotkan myymälöiden loppuunmyynnistä. Penttilä kertoi keskiviikkoaamuna, että valtaosa myymälöistä on auki.

Osaa ei ole avattu siksi, että loppuunmyynteihin haluttiin saada paikalle vartijat mahdollisten vaaratilanteiden varalle.

- Kun tiedetään, että on tuhansia ihmisiä, jotka eivät tule tuotteitaan saamaan.

Hän sanoo, ettei vaaratilanteita kuitenkaan ole ollut.

Viikonlopun ja alkuviikon myynti on Penttilän mukaan ollut hyvää, mutta kuitenkin vasta pieni osa tavaroista on myyty. Yhtään myymälää ei aiota sulkea ennen ensi viikkoa, ja osa myymälöistä voi olla auki vielä maaliskuussa ja jopa huhtikuussa.

Tällä hetkellä tavaroita myydään puoleen hintaan normaalista myyntihinnasta.

Alennusta voidaan kasvattaa portaittain 60, 70, 80 ja 90 prosenttiin, mutta päätöstä seuraavalle portaalle siirtymisestä ei ole vielä tehty.

- Lopussa se on sitten, että ota sohva satasella ja matto vitosella. Kaikki tietenkin täytyy saada myytyä lopulta.

SEKÄ ASKON ETTÄ SOTKAN työntekijät on irtisanottu, ja irtisanomisaika päättyy ensi tiistaina. Palkkarästit kuitataan palkkaturvan kautta.

- Tavoitteena on, että työntekijät saisivat 14 päivän irtisanomisajan viimeisenä päivänä palkkaturvan kautta palkkansa ja irtisanomisajan palkan.

Loppuunmyyntiin tarvitaan työntekijöitä myös tiistain jälkeen. Penttilän mukaan isolle osalle työntekijöistä tarjotaan jatkoa.

Konkurssitilanteessa mahdollista on myös liiketoiminnan myyminen kokonaan tai osissa. Penttilä kertoo, että keskusteluja kiinnostuneiden ostajien kanssa on käynnissä. Kiinnostusta on ollut niin varastoon kuin Askon ja Sotkan brändeihin.

- Niiden osalta ei ole vielä mitään konkreettista tiedotettavaa, Penttilä sanoo.

Teksti: STT / Emmi Tilvis

