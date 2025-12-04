Palkittu politiikan aikakauslehti.
4.12.2025 09:30 ・ Päivitetty: 4.12.2025 09:30

Nyt se varmistui: Uudenkaupungin autotehdas vaihtaa syksyllä panssariautoihin

Patria
Ulkonäöltään Patrian 6x6 -malli muistuttaa pitkään valmistettuja Pasi-miehistönkuljetusajoneuvoja.

Panssaroituja ajoneuvoja valmistava Patria kertoo sopineensa Valmetin Uudenkaupungin autotehtaan muuttamisesta sotilastuotantoon: ensimmäiset 6×6 -panssariautot valmistuvat sieltä nopeimmillaan ensi vuoden lopulla.

Petri Korhonen

Demokraatti

Patria julkisti aiesopimuksen yhteistyöstä Valmet Automotiven kanssa lokakuun lopulla, ja nyt yhtiöt tiedottavat päässeensä sopuun ajoneuvojen teknologiansiirrosta ja tuotannon aloittamisesta vuoden 2026 toisella vuosipuoliskolla.

– Valmistus alkaa Patrian 6×6-mallistolla, Patrian Protected Mobility -liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Järvinen kertoo Demokraatille.

Siitä on tällä hetkellä eniten kysyntää, ja sovittuja tilauksia Itämeren maiden asevoimille on jo lähes tuhat. Muun muassa Ruotsi kertoi maanantaina tilaavansa lisää 6×6-autoja jo aiemmin tehtyjen tilauksiensa päälle. Yhteensä pelkästään Ruotsiin menee yli neljäsataa ajoneuvoa.

Patrian toimintamalliin kuuluu ajoneuvojen paikallinen valmistus tilaajamaissa, mutta yhtiö tarvitsee silti Hämeenlinnan-tehtaidensa rinnalle Suomeenkin lisää tuotantokapasiteettia.

YHTEISTYÖN hintaa yhtiöt eivät kerro. Autonvalmistaja Mercedes-Benz lopetti taannoin pitkäaikaiset alihankintansa Uudestakaupungista, ja Valmet Automotive ajautui pahoihin talousvaikeuksiin.

Valmet irtisanoi ja lomautti marraskuussa satoja työntekijöitään. Yhtiö toivoo, että kotimaisten panssariajoneuvojen valmistuksen aloittamisen kautta lomautukset jäävät väliaikaisiksi.

Valmet on sanonut etsivänsä yhä autonvalmistukseensa yhteistyökumppaneita myös siviilimarkkinoilta.

