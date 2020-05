Nyt tuli keskustasta kova muistutus Finnairille: ”Eduskunta ei ole vielä hyväksynyt 700 miljoonan euron pääomitusta yhtiölle”

Ylen tietojen mukaan Finnair olisi lopettamassa lennot useille kotimaisille lentoasemille ensi kevääseen saakka.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) sanoo Twitterissä, että kotimaan yhteyksiä on syytä palauttaa mahdollisimman pian, kun koronasta toivutaan.

– Kaikkinainen spekulaatio maan sisäisten reittien kokonaan lakkaamisesta kannattaa lopettaa ennen edes sen alkamista, hän kommentoi.

Keskustan kansanedustaja Anu Vehviläinen puolestaan lähettää karut terveiset Finnairille.

– Tässä terveisiä Finnairille. On syytä muistaa, että eduskunta ei ole vielä hyväksynyt 700 miljoonan euron pääomitusta yhtiölle. Finnairin yhteiskuntavastuuseen kuuluu kotimaan liikenteen turvaaminen, Vehviläinen tviittaa.

Ylen tietojen mukaan Finnair saattaa lopettaa lennot Jyväskylään, Joensuuhun, Kemi-Tornioon, Kajaaniin ja Kokkola-Pietarsaareen. Finnair ei ole kommentoinut tietoja Ylelle eikä STT:lle.

Myös keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen ottaa kantaa uutiseen lentojen loppumisesta. Honkosen mukaan ”Finnairin on laitettava stoppi” tämän kaltaisille suunnitelmille.

– Valtion enemmistöomisteisen Finnairin on kannettava vastuunsa maakuntien elinvoimasta. Tämän kaltaisten ratkaisujen suurimmat kärsijät ovat vientiteollisuus ja matkailu. Keskustassa odotamme, että kotimaan yhteydet palautetaan mahdollisimman pian, linjaa Honkonen tiedotteessaan.

Honkonen muistuttaa, että kesäsesonki on alkamassa matkailusektorilla ja koronan pelkokerroin pitää ihmiset matkailemassa kotimaassa. Tätä kehitystä tulisi nyt Honkosen mielestä mahdollistaa. Honkosen mukaan on kuitenkin todettava, että korona on ollut Finnairin liiketoiminnalle vakava isku. Hän ehdottaakin, että valtio ja Finnair kävisivät vielä keskustelun lentojen priorisoinneista.

– Kotimaan reitit ovat elintärkeitä mm. maakuntien vientiteollisuudelle, sekä matkailulle. Koronatoimet eivät saa johtaa kotimaan reittien pysyvään lakkauttamiseen, Honkonen vaatii.

Uutista täydennetty 17.5. klo 11.20 Petri Honkosen kannanotolla.