Nyt tuli Kremlin reaktio rauhanneuvottelupuheisiin

Venäjä suhtautuu positiivisesti Yhdysvaltain ja Ukrainan viime aikoina kertomiin tietoihin mahdollisista rauhanneuvotteluista, sanoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut saaneensa Ukrainan presidentiltä Volodymyr Zelenskyiltä kirjeen, jossa tämä kertoo olevansa valmis ”tulemaan neuvottelupöytään niin pian kuin mahdollista, jotta kestävää rauhaa saadaan edistettyä”.

- Tämä lähestymistapa on yleisesti ottaen positiivinen, Peskov sanoi vastatessaan uutistoimisto AFP:n esittämään kysymykseen.

Venäjä on toistuvasti epäillyt sitä, olisivatko neuvottelut Zelenskyin kanssa ylipäänsä mahdollisia. Keskiviikkona Peskov muistutti Zelenskyin hyväksyttämästä asetuksesta, joka kieltää neuvottelut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Venäjä on niin ikään väittänyt, ettei Zelenskyi ole Ukrainan laillinen johtaja, koska maassa ei pidetty vaaleja hänen viisivuotisen kautensa päätyttyä. Ukrainan lakien mukaan maassa ei voi pitää vaaleja silloin kun se on sodassa.

Ukraina ja sen eurooppalaiset tukijat pelkäävät, että Trump yrittää pakottaa Ukrainan rauhaan, joka suosii Venäjää.

VALKO-VENÄJÄ tarjoutui keskiviikkona isännöimään mahdollisia Venäjän ja Ukrainan välisiä rauhanneuvotteluja.

Valko-Venäjän itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukashenka toivotti yhdysvaltalaisen bloggarin haastattelussa Yhdysvaltain, Venäjän ja Ukrainan presidentit tervetulleiksi maahan neuvottelemaan, kertoi valtiollinen Belta-uutistoimisto. Haastattelu oli nauhoitettu noin viikko sitten.

- Istumme rauhallisesti alas ja teemme rauhassa sopimuksen, jos haluatte tehdä sopimuksen.

- Valko-Venäjän rajalta on vain 200 kilometriä Kiovaan. Puoli tuntia lentokoneella. Tulkaa, presidentti kehotti haastattelussa.

Lukashenka kehui niin ikään Trumpin aikeita lopettaa sota.

- Trump on hyvä tyyppi, hän puhuu paljon ja on jo tehnyt jotain lopettaakseen sodan Ukrainassa ja sodan Lähi-idässä. Minusta hänen ainoa aikeensa on lopettaa sota. Se on loistava idea, Lukashenka ylisti.

Yhdysvaltalaismedia kertoi eilen Trumpin hallinnon jäädyttäneen Ukrainan sotilasavun.