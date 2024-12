Nyt tuli Mika Lintilän talousennuste – ”Meillä on täysi tekeminen saada yksi puhki”

Entinen rahaministeri Mika Lintilä (kesk.) pitää valtiovarainministeriön talousennusteita yhä liian optimistina: hänen mielestään yhdenkin prosentin talouskasvu on näissä oloissa jo saavutus. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Valtiovarainministeriö julkaisi tänään tuoreen talousennusteen. Se arvioi, että vuonna 2025 bruttokansantuote kasvaa 1,6 prosenttia ja vuosina 2026 ja 2027 1,5 prosenttia.

Sipilän hallituksen aikainen elinkeinoministeri Mika Lintilä tuli tunnetuksi siitä, että hän löi rohkeasti pöytään omia positiivisempia lukujaan ja epäili VM:n ennusteita.

Lintilä niitti tuolloin myös menestystä. Kun valtiovarainministeriö tuli hänen linjoilleen ennusteissa, hän oli tuolloin jo valmis antamaan konsultointiapua VM:lle ja silloiselle valtiovarainministerille Petteri Orpolle (kok.).

Demokraatti kävi tänään kysymässä Lintilältä tämän omaa talousennustetta ja mielipidettä VM:n tarjoamista uunituoreista luvuista.

– Minä olen pessimistinen, Lintilä aloittaa.

– Meillä on täysi tekeminen saada yksi (prosentti) puhki.

LINTILÄLLÄ on myös valtiovarainministerikokemusta Rinteen hallituksesta.

Nyt hän ei usko ostovoiman reippaaseen kasvuun.

– Ainut mikä tällä hetkellä nostaa ostovoimaa on korkotason lasku. Minä en ole ollenkaan vakuuttunut, että se on tavan kansalaisella niin merkittävässä roolissa. Tavan kansalaisellahan se tulee enemmän siitä, että sinulla on töitä eikä sinua veroteta hengiltä. Mutta kun molemmat menevät heikosti tällä hetkellä, työttömyys on korkealla ja verotus on korkealla.

Lintilä ei siis juuri valonpilkahduksia näe. Hän väittääkin, että VM joutuu jarruttamaan ennusteitaan puoliväliriiheen mennessä.

VM:n mukaan tänä vuonna julkisyhteisöjen rahoitusalijäämä nousee 4,2 prosenttiin suhteessa bkt:hen. Alijäämän ennakoidaan pienevän 3,5 prosenttiin suhteessa bkt:hen vuonna 2025. Luvut ovat sellaisia, että Suomea uhkaa EU:n tarkkailuluokka eli liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn joutuminen.

Lintilä toteaa, että totta kai tarkkailuluokan uhka pitää ottaa vakavasti. Toisaalta hän vähän toppuuttelee puheita.

– Ei noissa Euroopan muissa maissa, jotka ovat samassa pisteessä tai huonompia käydä sitä keskustelua ollenkaan sillä tavalla. Me olemme vähän niin kuin etukenossa hyppäämässä tarkkailuluokalle, Lintilä sanoo.

Hän arvelee, että Suomella on perinteinen ja siinä mielessä erilainen talousmoraali kuin joissakin maissa.

KESKITULOINEN palkansaaja maksaa veroja ensi vuonna enemmän kuin kertaakaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä selvisi Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan verokoneen laskelmista.

Lintilä sanookin, että verotusta pitää pikku hiljaa lähteä liu’uttamaan alaspäin.

– Me tarvitsemme tällä hetkellä keskituloisten talousohjelmaa ja sitä ei ole tällä (Orpon) hallituksella. Keskiluokka on iso. Se elättää pitkälle koko valtiota.

Lintilä ennakoi, että hallitus joutuu pohtimaan lisäsopeutuksia puoliväliriiheen.