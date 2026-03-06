Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

6.3.2026 13:53 ・ Päivitetty: 6.3.2026 13:54

Nyt tuli uutta tietoa Islannin EU-aikeista

AFP / LEHTIKUVA

Islannin hallitus ehdottaa, että maassa järjestettäisiin elokuun lopussa kansanäänestys EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Islannin ulkoministeri Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir kertoi toimittajille perjantaina aikovansa tehdä asiasta ehdotuksen maan parlamentille ensi viikon alussa.

Ennen kansanäänestystä virallinen ehdotus jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta pitää hyväksyä parlamentissa, minkä jälkeen äänestys tulee järjestää yhdeksän kuukauden sisällä.

Islanti haki EU-jäsenyyttä vuonna 2009 maan vakavan talouskriisin jälkimainingeissa. Prosessi kuitenkin keskeytyi vuonna 2013, kun valtaan nousi aiempaa EU-skeptisempi hallitus.

Islannin yleisradio RUV kertoi tammikuussa, että niukka enemmistö islantilaisista kannatti EU-jäsenyyttä kahdessa viime vuonna tehdyssä mielipidetiedustelussa.

