26.11.2025 07:08 ・ Päivitetty: 26.11.2025 07:08

Nyt tuli vahvistus: Steve Witkoff lähtee Venäjälle

LEHTIKUVA / AFP / CHANDAN KHANNA

Venäjä vahvistaa, että Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff vierailee maassa ensi viikolla. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi Witkoffin matkasta jo aiemmin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Venäjän presidentin Vladimir Putinin ulkopoliittinen neuvonantaja Juri Ushakov sanoi Venäjän valtiollisessa televisiossa, että Witkoffin vierailusta on sovittu alustavasti. Ushakovin mukaan Venäjälle saapuu samalla muitakin Trumpin hallinnon edustajia.

Aiemmin Trump oli vaatinut, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi hyväksyy alkuperäisen rauhansuunnitelman torstaihin mennessä. Eilen Trump sanoi kuitenkin lehdistölle, ettei tällaista aikarajaa ole.

