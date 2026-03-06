Nyt tuli varmistus: JHL on mukana yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusratkaisussa

JHL liittyy yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusratkaisuun. Demokraatti Demokraatti

Hyvinvointiala Hali ry kertoo tiedotteessaan, että kaikki yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sopimusosapuolet ovat hyväksyneet JHL:n liittymisen osaksi alan työehtosopimusta.

Samalla tämä tarkoittaa sitä, että kaikki lakot yksityisellä sosiaalipalvelualalla on peruttu.

– Olen tyytyväinen, että neuvottelut on saatu päätökseen kaikkien osapuolten kanssa. Sopimuksen synnyttyä alan työpaikoille saadaan työrauha ja voimme jatkaa alan työehtosopimuksen kehittämistä yhteistyössä palkansaajajärjestöjen kanssa, Halin työmarkkinajohtaja Kati Virtanen sanoo tiedotteessa.

Hyvinvointiala Hali ry saavutti yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa sopimusratkaisun perjantaina 27. helmikuuta Sote ry:n, Talentian ja Salli ry:n kanssa.

JHL KERTOO omassa tiedotteessaan, ettei sillä ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä tehty ratkaisu ja liittyä mukaan muiden aiemmin solmimaan työehtosopimukseen. Paremmista palkankorotuksista tai sopimusteksteistä ei ollut mahdollista neuvotella.

Uusi yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on voimassa huhtikuun loppuun 2028. Osapuolilla on kuitenkin mahdollisuus irtisanoa työehtosopimus päättymään jo 30.4.2027, jos irtisanominen tehdään 31.1.2027 mennessä.