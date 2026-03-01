Oikeistohallituksen karmea perintö – ei tullut luvattua kuuta taivaalta vaan kouriintuntuva jälki arjessa

Kun nykyisen oikeistohallituksen kausi aikanaan päättyy, seuraava hallitus ei pääse aloittamaan puhtaalta pöydältä. Se aloittaa tilanteesta, jossa työttömyys on ennätyskorkealla, velkaantuminen jatkuu ja ihmisten luottamus julkisiin palveluihin horjuu. Joona Räsänen

Petteri Orpon ja Riikka Purran hallituksen perintö ei ole vain numeroita budjettikirjoissa, se on myös kouriintuntuva jälki ihmisten arjessa.

Ennen viime eduskuntavaaleja kokoomus ja perussuomalaiset lupasivat suomalaisille kuuta taivaalta. Tosiasia on, että oikeiston vahtivuorolla ollaan jättämässä historian surkein talouspoliittinen perintö seuraavalle hallitukselle.

Euroopan Unionin talouden tarkkailuluokan etupulpetissa ihmettelemme, että miten tässä näin kävi?

Yksikään oikeistohallituksen talouspoliittisista tavoitteista ei ole toteutumassa.

Tämän kaiken jälkeen seuraavan hallituksen työtaakka tulee olemaan raskas. Taakkaa lisää entisestään se, että nykyinen hallitus käyttää näemmä viimeisen vuoden sitä vielä kasvattaakseen.

SUOMALAISTEN katseet ovat jo pitkään kohdistuneet mielipidemittauksia johtavan SDP:n suuntaan.

Linjamme kiinnostaa sekä rajojen sisäpuolella että ulkopuolella. Meiltä vaaditaan myös entistä tiukemmin vastauksia kysymyksiin, joihin ei ole mukava vastata.

Mitä tämän kaiken keskellä SDP:n pitäisi sanoa?

Vanhan sanonnan mukaan, jos et muuta keksi, niin kokeile totuutta. Seuraava hallitus ei pysty yhdessä yössä korjaamaan kaikkea, mitä nykyinen hallitus on rikkonut. Julkisen talouden useiden miljardien alijäämä ei katoa uuden hallituksen myötä.

Suomalaisille kannattaa rehellisesti kertoa, että myös vaikeita ja ikäviäkin päätöksiä on edessä, mutta niiden on oltava oikeudenmukaisia.

Ennen kaikkea meidän on palautettava suomalaisten luottamus tulevaisuuteen. Luottamusta rakennetaan realistisella ja toimeenpantavalla linjalla. Linjalla, mikä tunnistaa tosiasiat, tarjoaa ratkaisuja, katsoo eteenpäin, on reilu ja luo toivoa tulevaan.

Ensinnäkin talouskasvu on saatava liikkeelle, työllisyys nousuun ja velkaantumiskehitys käännettävä.

Toiseksi hyvinvointiyhteiskunnan ydin on turvattava, julkisia menoja priorisoitava ja toimintatapoja uudistettava.

Kolmanneksi yhteiskunnan turvallisuus on varmistettava, työmarkkinoilla palattava sopimisen tielle ja sisäänpäin käpertymisen on loputtava.

OIKEISTOHALLITUKSEN karmea perintö ei saa olla suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan päätepiste.

Seuraava hallitus ratkaisee, jääkö Suomi kituliaan kasvun ja epäoikeudenmukaisen saksimisen kierteeseen vai kääntyykö suunta kohti kestävää kasvua ja vahvistuvaa luottamusta.

SDP:n tehtävä on tarjota tähän realistinen ja reilu vaihtoehto, johon ihmiset voivat luottaa. Myös vaalien jälkeen.