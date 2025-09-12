Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

12.9.2025 15:02 ・ Päivitetty: 12.9.2025 15:44

Oikeistovaikuttaja Charlie Kirkin epäilty ampuja otettiin kiinni

LEHTIKUVA / AFP
Kirkin ihailijat ovat järjestäneet spontaaneja muistoseremonioita Utahissa.

Oikeistoaktivisti Charlie Kirkin ampumisesta epäilty nuori mies on saatu kiinni, kertovat yhdysvaltalaisviranomaiset.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Utahin kuvernööri vahvisti tiedotustilaisuudessa, että epäillyn lähipiiriin kuuluva henkilö ilmiantoi tämän viranomaisille. 22-vuotiaan miehen epäillään toimineen yksin.

Kuvernöörin mukaan ilmiantaja kertoi myös, että epäilty oli puhunut Kirkistä negatiiviseen sävyyn ennen keskiviikkoista ampumista. Mediatietojen mukaan ilmiantaja on miehen isä, joka olisi yrittänyt estää poikaansa lähtemästä murharetkelle.

Äänestäjärekisteritietojen mukaan epäillyllä ei ole kytköksiä mihinkään poliittiseen puolueeseen eikä hän ole äänestänyt kaksissa viimeisimmissä vaaleissa, kertoi uutiskanava CNN.

Viranomaiset kertoivat tiedotustilaisuudessa, että kahteen ampumisen jälkeen löytyneeseen käyttämättömään hylsyyn oli kirjoitettu antifasistisia iskulauseita. Viranomaiset kuitenkin sanoivat, että ampumisen motiivi ei ole tiedossa.

JO AIEMMIN TÄNÄÄN presidentti Donald Trump kertoi Fox Newsille, että epäilty on hyvin todennäköisesti saatu kiinni.

31-vuotias Kirk ammuttiin keskiviikkona, kun hän oli puhumassa Utah Valleyn yliopistolla.

Toimituksen valinnat

