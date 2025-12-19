Oikeusasiamies: En puutu kansanedustajien naamanvääntelyihin

Eduskunnan oikeusasiamies ei aio tutkia kansalaisten tekemiä kanteluita, joissa vaaditaan perusuomalaisten kansanedustajia ja euroedustajaa tilille somessa julkaistuista silmänvenytyskuvista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliitikot jakoivat sosiaalisessa mediassa rasistiseksi eleeksi tulkittavia kuvia, ja perussuomalaisten kansanedustajat pyysivät torstaina tekojaan anteeksi.

Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Jari Råman muistuttaa tiedotteessaan, että asiamiehen tehtäviin kuuluu muun muassa tuomarien, viranomaisten ja virkamiesten toimien valvonta, mutta ei parlamentaarikkojen hyvän tai huonon käytöksen paimentaminen.

– Yksityishenkilöt, eduskunta ja kansanedustajat edustajantoimessaan sekä Euroopan parlamentin jäsenet eivät kuulu perustuslaissa säädetyn oikeusasiamiehen toimivallan piiriin, Råman sanoo tiedotteessaan.