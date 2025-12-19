Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.12.2025 07:18 ・ Päivitetty: 19.12.2025 07:18

Oikeusasiamies: En puutu kansanedustajien naamanvääntelyihin

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Kansanedustajien käytöstavat eivät kuulu eduskunnan oikeusasiamiehen toimivaltaan, asiamiehen toimistosta kerrotaan.

Eduskunnan oikeusasiamies ei aio tutkia kansalaisten tekemiä kanteluita, joissa vaaditaan perusuomalaisten kansanedustajia ja euroedustajaa tilille somessa julkaistuista silmänvenytyskuvista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Poliitikot jakoivat sosiaalisessa mediassa rasistiseksi eleeksi tulkittavia kuvia, ja perussuomalaisten kansanedustajat pyysivät torstaina tekojaan anteeksi.

Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Jari Råman muistuttaa tiedotteessaan, että asiamiehen tehtäviin kuuluu muun muassa tuomarien, viranomaisten ja virkamiesten toimien valvonta, mutta ei parlamentaarikkojen hyvän tai huonon käytöksen paimentaminen.

– Yksityishenkilöt, eduskunta ja kansanedustajat edustajantoimessaan sekä Euroopan parlamentin jäsenet eivät kuulu perustuslaissa säädetyn oikeusasiamiehen toimivallan piiriin, Råman sanoo tiedotteessaan.

Oikeusasiamiehen toimisto aikoo lähettää saman vakiovastauksen kaikille edustajien käytöksestä kannelleille kysyjille.

