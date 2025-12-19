Orpo Aasia-rasismikohusta: Tiedonantoa ei tarvita, tämä oli tässä

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei näe tarvetta opposition vaatimalle tiedonannolle rasismikohusta. Orpon mukaan tapaus on nyt käsitelty loppuun, koska perussuomalaiset hoitivat edustajiensa kurinpidolliset toimet. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Oppositiopuolueet SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja Liike Nyt vaativat torstaina hallitukselta yhteistä arviota silmienvääntelykuviin liittyvästä tapauksesta.

Opposition mukaan arvio olisi voitu esittää esimerkiksi tiedonannon muodossa, vaikka perussuomalaisten eduskuntaryhmän johto pyysi jo anteeksi tapahtunutta.

- Nyt se käsiteltiin loppuun. Tätä on muutenkin käsitelty niin paljon, että en näe tarvetta tiedonannolle, Orpo vastasi.

Hän kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessaan Brysselin EU-huippukokouksen yhteydessä myöhään torstai-iltana.

Rasismikohussa on ollut kyse perussuomalaisten kansanedustajien Juho Eerolan ja Kaisa Garedewin sekä euroedustaja Sebastian Tynkkysen sosiaalisessa mediassa julkaisemista kuvista, joissa he vääntelevät silmiään vinoon. Tämä on perinteisesti tulkittu rasistiseksi eleeksi aasialaisia kohtaan.

Omien sanojensa mukaan edustajat halusivat osoittaa kuvillaan tukeaan Miss Suomi -tittelinsä menettäneelle Sarah Dzafcelle, joka oli niin ikään väännellyt silmiään ystävänsä julkaisemassa some-kuvassa. Lisää aiheesta Oppositio vaatii pääministeriltä rasismitiedonantoa – ”Puhutaan miljardeista ihmisistä, joiden ulkonäköä on pilkattu”

PÄÄMINISTERI sanoo olevansa tyytyväinen, että asian käsittely saatiin torstaina hallituspuolueiden osalta päätökseen. Orpon mukaan tapaus on käsitelty juuri niin kuin hallituspuolueiden pelisäännöissä sovittiin.

- Perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsitteli tämän. Nämä ryhmän jäsenet pyysivät julkisesti anteeksi ja heidät on tästä puhuteltu. Tämä asia on käyty perusteellisesti läpi juuri sillä tavalla kuin mitä pelisäännöissä sovittiin, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessaan perjantain vastaisena yönä.

Euroedustaja Tynkkysen käytökseen eduskuntaryhmä ei pysty puuttumaan, eikä anteeksipyyntöä ole häneltä kuultu.

Orpon mukaan hallitus on asiasta tiiviisti yhteydessä erityisesti Aasian maiden suurlähetystöihin ja on valmis lisätoimiin, jos sellaisille on tarvetta.

Orpon mukaan hallitus on tehnyt täysin selväksi, että nyt nähty käytös ei kuulu Suomeen ja että hallitus ei hyväksy rasismia.

Teksti: STT / Tuomas Savonen