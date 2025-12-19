Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

19.12.2025 06:22 ・ Päivitetty: 19.12.2025 06:25

Orpo Aasia-rasismikohusta: Tiedonantoa ei tarvita, tämä oli tässä

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Juho Eerola ja Kaisa Garedev pyysivät silmänvenytyskuviaan anteeksi torstaina.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei näe tarvetta opposition vaatimalle tiedonannolle rasismikohusta. Orpon mukaan tapaus on nyt käsitelty loppuun, koska perussuomalaiset hoitivat edustajiensa kurinpidolliset toimet.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Oppositiopuolueet SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja Liike Nyt vaativat torstaina hallitukselta yhteistä arviota silmienvääntelykuviin liittyvästä tapauksesta.

Opposition mukaan arvio olisi voitu esittää esimerkiksi tiedonannon muodossa, vaikka perussuomalaisten eduskuntaryhmän johto pyysi jo anteeksi tapahtunutta.

- Nyt se käsiteltiin loppuun. Tätä on muutenkin käsitelty niin paljon, että en näe tarvetta tiedonannolle, Orpo vastasi.

Hän kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessaan Brysselin EU-huippukokouksen yhteydessä myöhään torstai-iltana.

Rasismikohussa on ollut kyse perussuomalaisten kansanedustajien Juho Eerolan ja Kaisa Garedewin sekä euroedustaja Sebastian Tynkkysen sosiaalisessa mediassa julkaisemista kuvista, joissa he vääntelevät silmiään vinoon. Tämä on perinteisesti tulkittu rasistiseksi eleeksi aasialaisia kohtaan.

Omien sanojensa mukaan edustajat halusivat osoittaa kuvillaan tukeaan Miss Suomi -tittelinsä menettäneelle Sarah Dzafcelle, joka oli niin ikään väännellyt silmiään ystävänsä julkaisemassa some-kuvassa.

Lisää aiheesta

Oppositio vaatii pääministeriltä rasismitiedonantoa – ”Puhutaan miljardeista ihmisistä, joiden ulkonäköä on pilkattu”

PÄÄMINISTERI sanoo olevansa tyytyväinen, että asian käsittely saatiin torstaina hallituspuolueiden osalta päätökseen. Orpon mukaan tapaus on käsitelty juuri niin kuin hallituspuolueiden pelisäännöissä sovittiin.

- Perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsitteli tämän. Nämä ryhmän jäsenet pyysivät julkisesti anteeksi ja heidät on tästä puhuteltu. Tämä asia on käyty perusteellisesti läpi juuri sillä tavalla kuin mitä pelisäännöissä sovittiin, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessaan perjantain vastaisena yönä.

Euroedustaja Tynkkysen käytökseen eduskuntaryhmä ei pysty puuttumaan, eikä anteeksipyyntöä ole häneltä kuultu.

Orpon mukaan hallitus on asiasta tiiviisti yhteydessä erityisesti Aasian maiden suurlähetystöihin ja on valmis lisätoimiin, jos sellaisille on tarvetta.

Orpon mukaan hallitus on tehnyt täysin selväksi, että nyt nähty käytös ei kuulu Suomeen ja että hallitus ei hyväksy rasismia.

Teksti: STT / Tuomas Savonen

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

18.12.2025 16:06

Oppositio vaatii pääministeriltä rasismitiedonantoa – ”Puhutaan miljardeista ihmisistä, joiden ulkonäköä on pilkattu”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
19.12.2025
SDP:n ryhmä rankaisi rivistä livennyttä Pia Hiltusta
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
18.12.2025
Else-Mai Kirvesniemi: Miljoonat palkansaajat odottavat meiltä parempaa yhteispeliä
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
19.12.2025
Arvio: Kohtaus, joka sinkosi Maria Schneiderin kohutuksi tähdeksi – ja suisti radaltaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU