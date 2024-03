Oikeuskansleri kommentoi rajalakiesitystä: “Poikkeuksellinen”

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti (kuvassa) sanoo pitävänsä uutta rajalakiesitystä poikkeuksellisena. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän ei tässä vaiheessa tarkemmin kommentoi lausuntokierrokselle lähtenyttä esitystä.

Oikeuskansleri esittää lausuntonsa esitysluonnoksesta yksityiskohtaisine huomioineen ja huomautuksineen lausuntokierroksen yhteydessä, Pöysti kertoo STT:lle tekstiviestitse.

- Tämä on tavanomainen menettely lainvalmisteluasioissa. Sen noudattaminen on erityisen tärkeää silloin, kun esityksessä on vaikeita ratkaisuja ja perustuslakia yleensä sekä perus- ja ihmisoikeuksia erityisesti koskevia kysymyksiä, hän perustelee STT:lle tekstiviestitse.

Pöystin mukaan lakiesitys sisältää vaikeassa turvallisuusympäristössä tehtävää hyvin vaikeaa ja periaatteellista kysymyksenasettelua oikeusvaltioperiaatteen ja perus- ja ihmisoikeusvaatimusten tulkinnasta.

- Tämänkin johdosta esityksen yksityiskohtainen arviointi on tarpeen tehdä huolella mutta joutuisasti.

Pöystin mukaan häntä on kuultu esityksen työryhmävalmistelussa.

Hän on myös ollut mukana hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa eilen sekä presidentin ja valiokunnan yhteiskokouksessa tänään ja esittänyt silloin alustavia havaintojaan.

Uutista päivitetty klo 18.56