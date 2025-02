”Oikeustajun vastaista” – STTK:lta ja Prolta moitteet kasvuriihityöryhmälle

Varman toimitusjohtaja Risto Murron vetämän kasvuriihi-työryhmän esitykset ovat pettymys toimihenkilökeskusjärjestö STTK:lle. Demokraatti Demokraatti

– Koulutustason nostoon, ulkomaalaisten opiskelijoiden houkutteluun ja suomalaisten asiantuntijoiden kansainvälistymisen edistämiseen liittyvät esitykset ovat kannatettavia kasvun vauhdittamiseksi, mutta nekin edellyttävät pitkäjänteisyyttä, STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà sanoo tiedotteessa.

Työryhmän keskeiseksi kasvutoimeksi näyttää nousevan perintöveron poisto ja korvaaminen luovutusvoittoverolla. Lainàn mukaan kasvun luomisen sijaan se kuitenkin todennäköisesti hyydyttäisi kasvua ja heikentäisi merkittävästi julkista taloutta.

– Sellaiseen ei ole varaa. Perintö- ja lahjavero tuotti viime vuonna 1,25 miljardia euroa, eli se on julkisen talouden kannalta merkittävä tulonlähde. Lisäksi veron korvaaminen kasvattaisi varallisuuseroja entisestään. Rikkaat välttäisivät perintöverotuksen käytännössä kokonaan, sillä veroa maksettaisiin vasta omaisuutta myytäessä, Lainà sanoo.

STTK huomauttaa, ettei työryhmän esitys ollut yksimielinen. Laboren johtaja Mika Maliranta jätti eriävän mielipiteen, joka liittyy perintöveron poistamiseen ja jossa hän nostaa esiin huolen siitä, että verotuksen neutraalisuus heikkenisi talouskasvua haittaavalla tavalla. Lukitusvaikutuksen seurauksena omistus jämähtäisi nykyisiin kohteisiinsa, mikä heikentäisi talouden uudistumista ja kasvua.

STTK:N MIELESTÄ kilpailun lisääminen olisi kustannustehokas keino tukea kasvua, mutta se on työryhmältä unohtunut.

– Kilpailun lisääminen erityisesti yksityisellä sektorilla on välttämätöntä. Konkreettisia toimia ovat esimerkiksi yrityskauppojen otto-oikeuden lisääminen kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltaan, viraston resurssoinnista huolehtiminen ja kilpailulainsäädännön laajempi tarkastelu ja tiukentaminen, Lainà sanoo.

STTK on pitänyt esillä listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksen poistamista, koska se vääristää investointeja. Investointivääristymän korjaaminen vauhdittaisi STTK:n mukaan kasvua ja vahvistaisi julkista taloutta vähintään 400 miljoonalla eurolla vuosittain. Työryhmän esitys osinkoverotuksen uudistamiseksi jää STTK:n mukaan täysin puutteelliseksi.

Myöskään yhteisöveron kohdennettua alentamista kohti 15 prosenttia T&K-investointivähennyksen kautta ei voi pitää perusteltuna.

– Investointien vauhdittaminen on tarpeen ja parlamentaarisesti on jo sovittu T&K-panostusten kasvattamisesta neljään prosenttiin BKT:stä. Verohuojennukset ovat tehoton ja kallis tapa tukea investointeja, Patrizio Lainà sanoo tiedotteessa.

KASVURIIHI-TYÖRYHMÄN ehdotukselle ei heru ymmärrystä myöskään Ammattiliitto Pron puheenjohtajalta Niko Simolalta.

– On oikeustajun vastaista, että tämän mittaluokan veronkevennystä ehdotetaan tilanteessa, jossa sosiaaliturvaa on leikattu, yt-aalto on pyyhkinyt valtion virastojen yli ja valtiontalouden säästöjä haettu esimerkiksi kulttuurista ja liikunnasta leikkaamalla, Simola sanoo tiedotteessa.

Simola huomauttaa, että myös valtionvarainministeriö, jota hallitus on tähän asti kuunnellut herkällä korvalla, on julkisuudessa todennut, ettei verokevennyksiin ole tällä hetkellä varaa.

– Luovutusvoitoista saatava verokertymä ei olisi lähellekään perintö- ja lahjaveron verokertymää. Toivottavasti hallituksella harkintakyky riittää eikä ehdotusta toteuteta puoliväliriihessä, Simola toteaa.

Esimerkiksi koulutukseen ja tekoälyosaamisen kasvattamiseen liittyviä työryhmän ehdotuksia Pro sen sijaan kannattaa. Pro on pitänyt aiemmin esillä, että työuran aikaiseen osaamiseen panostamiseen olisi huomattava tarve kasvun aikaansaamiseksi. Tämä vaatii Pron mukaan resursseja, joita laajat kasvua tuottamattomat veronkevennykset eivät mahdollista.