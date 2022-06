Omalääkärimallista tehdään selvitys kesän aikana – Lindén: ”Tätä tarvitsemme”

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) hankkii selvityksen siitä, miten omalääkärimalli olisi mahdollista toteuttaa yhdessä hoitotakuun kanssa. Selvityksen on määrä valmistua elokuun puoliväliin mennessä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) kertoo Twitterissä, että asiaa kohtaan on laaja kiinnostus eri tahoilla hyvinvointialueista Kelaan ja yksityiseen sektoriin.

– Tätä tarvitsemme, hän summaa.

STM:n tilaaman selvitystyön tekee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö yhteistyössä Oulun yliopiston Elinikäisen terveyden tutkimusyksikön kanssa.

Lindén muistuttaa STM:n tiedotteessa, että hyvän omalääkärikohtaisen hoidon jatkuvuuden on osoitettu olevan yhteydessä vähäisempään päivystyspalveluiden käyttöön.

– Hyvinvointialueiden näkökulmasta omalääkärijärjestelmä voi alentaa terveydenhuollon kokonaishintaa ja helpottaa rekrytointeja, kun lääkäreille tarjotaan mielekäs tapa tehdä töitä. Suurin hyöty tulee asukkaille, parantuneena hoidon jatkuvuutena, hän sanoo.

Tähtäimessä visio Omalääkäri 2.0 -mallista.

Ministeriön mukaan selvitystyön tavoitteena on arvioida ja kuvata, miten omalääkärimalli on mahdollista toteuttaa yhdessä hoitotakuun kanssa. Kyseessä ei ole niin sanotun vanhan omalääkärimallin toteuttaminen, ministeriö huomauttaa. Sen sijaan tarkastelun kohteena on nykyiseen toimintaympäristöön soveltuva malli, jolla olisi mahdollista edistää hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta.

Selvitystyön tuloksena tulee STM:n mukaan esittää visio Omalääkäri 2.0 -toimintamallista tai -malleista. Se voi olla esimerkiksi omalääkäri-omahoitaja -malli tai pienen tiimin malli.

Ministeriön mukaan omalääkärimallia tarkastellaan selvitystyössä muun muassa suhteessa vastuutyöntekijämalliin ja vastuutiimimalliin, sote-keskuksen eri tehtäviin ja palvelumuotoihin sekä moniammatilliseen yhteistyöhön.

Tavoitteena on lisäksi tarkastella erilaisia nykyisen lainsäädännön mukaisia tapoja toteuttaa omalääkärimallia ja selvittää yksityissektorin ja työterveyshuollon ja eri organisaatiomuotojen mahdollisuudet.