”On kunnia, että pyysitte meitä” – Ruotsi on valmis johtovastuuseen Suomeen tuleville Nato-joukoille

Ruotsi on valmis ottamaan johtovastuun eli niin sanotun kehysvaltioroolin Suomeen perustettavissa Naton eteentyönnetyissä maavoimajoukoissa (Forward Land Forces, FLF). Ruotsin puolustusministerin Pål Jonsonin mukaan asiasta ei ole vielä hallituksen virallista päätöstä, mutta asiaan suhtaudutaan myönteisesti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Meillä on kunnia, että pyysitte meitä tähän, Jonson sanoi suomalaiskollegalleen Antti Häkkäselle (kok.) yhteisessä lehdistötilaisuudessa Tukholmassa.

Jonson korosti, että hanke on vielä alkuvaiheessa ja edellyttää keskusteluja niin Ruotsin parlamentin kuin muiden Nato-liittolaisten kanssa. Yksityiskohdat esimerkiksi joukon koosta ja siihen mukaan tulevista kansallisuuksista selviävät myöhemmin.

- Tämä FLF-osallistuminen alkaa Suomessa aluksi esikuntaupseereiden (lähettämisellä) ja lisääntyneenä harjoitteluna, Jonson ennusti.

Häkkäsen mukaan on monia syitä siihen, miksi Suomi pyysi kehysvaltiorooliin nimenomaan Ruotsia.

– Meillä on sama turvallisuusympäristö, joten on hyvin luonnollista, että läheisin ystävämme on kehysvaltio, Häkkänen sanoi.

Suomeen perustettava Naton maavoimien alaesikunta on nyt puheena olevista FLF-joukkoista erillinen hanke.

HÄKKÄSEN mukaan uusi eteentyönnetty FLF-joukko voi tulla paikalle ja lisätä harjoittelua jo turvallisuustilanteessa, joka on kiristynyt, mutta ei vielä täytä Naton yhteisen puolustuksen viidennen artiklan aktivoimisen edellytyksiä.

– Viidennen artiklan tarkoittamaa toimintaa varten on sitten eri puolustussuunnitelmat, Häkkänen sanoi.

Ruotsin johtavasta roolista kertoi jo aiemmin aamulla Svenska Dagbladet -lehti useisiin puolustuslähteisiin viitaten. Sen mukaan uuteen joukkoon kuulunee sotilaita myös muista Nato-maista kuin Suomesta ja Ruotsista.

Lehden lähteiden mukaan pohjoisen joukon tarkoituksena on antaa Suomelle mahdollisuus keskittyä paremmin maan eteläisempien alueiden puolustukseen.

- Jos Suomi olisi yksin, heidän pitäisi priorisoida Helsinkiä. Mutta muiden maiden, kuten Ruotsin, tuen avulla he voivat puolustaa myös pohjoista paremmin, sanoo yksi lähteistä Svenska Dagbladetille.

Ruotsalaislehden uutisesta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Svenska Dagbladetin mukaan Ruotsi lähettää Suomeen 20-50 upseeria pysyvästi uuden joukon esikuntaan. Todennäköisesti ruotsalaisia tulee Suomeen Pohjois-Ruotsista, missä sotilaita on jo koulutettu vastaaviin olosuhteisiin, lehti kirjoittaa.

SUOMEN ja Ruotsin hallitukset järjestivät tänään yhteiskokouksen Tukholmassa. Yhteistapaamisen tarkoituksena on tiivistää maiden välistä yhteistyötä entisestään. Vastaava kokous on järjestetty aiemmin Hämeenlinnassa Matti Vanhasen (kesk.) hallituskaudella vuonna 2009.

Hallitusten kokouksen jälkeen pääministerit Petteri Orpo (kok.) ja Ulf Kristersson osallistuvat iltapäivällä Ruotsin elinkeinoelämän järjestämään seminaariin. Ohjelmassa on myös pääministerien yhteinen lehdistötilaisuus.

Ministerit keskustelevat hallitusten kokouksessa Euroopan heikentyneestä turvallisuustilanteesta ja siihen vastaamisesta EU:ssa ja Natossa sekä Ukrainan vahvasta tukemisesta.

Esillä ovat myös Suomen ja Ruotsin syvempi yhteistyö rikoksentorjunnassa, siirtyminen fossiilivapaaseen energiaan, kilpailukyvyn parantaminen tutkimuksen ja innovaatioiden avulla, maiden välinen kulttuurivaihto sekä turismin edistäminen.

Kokouksen päätteeksi maat antavat julkilausuman yhteistyön kehittämisestä.

- Suomi on Ruotsin läheisin yhteistyökumppani, eikä meillä ole minkään muun maan kanssa yhtä vahvoja historiallisia, kulttuurisia ja henkilökohtaisia siteitä. Suomi ja Ruotsi viettävät pian EU-jäsenyytensä 30-vuotisjuhlaa ja puolen vuoden ajan olemme molemmat olleet liittolaisia Natossa. Hallituskokous on tilaisuus vahvistaa maidemme välisiä yhteyksiä entisestään, sanoi pääministeri Kristersson Ruotsin hallituksen tiedotteessa.

Kullakin ministerillä on oman vastinparinsa kanssa myös erillistä ohjelmaa, kuten vierailuja oman toimialansa kohteisiin.