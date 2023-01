”Onko kokoomuksen sanaan luottamista?” – Häkkäselle täyslaidallinen puolueen koulutuslupauksista

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen joutui vasemmistoliiton, RKP:n ja vihreiden sarjatuleen koulutuksen rahoista. Marja Luumi Demokraatti

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n eduskuntapuolueiden lauantainen vaalitentti pureutui siihen, millaisella osaamisella Suomi pärjää nyt ja tulevaisuudessa. Koulutuksen rahoitus nosti jonkinasteisen rähäkän.

Suomi on jäänyt muita Pohjoismaita jopa kaksi miljardia takamatkalle koulutuksen rahoituksessa. Häkkäsen mukaan tämä on useamman vuosikymmenen jatkumoa.

– Suomessa on ollut perinnekin, että saamme niukoilla resursseilla järkevästi fiksuja asioita aikaiseksi. Tämä on perusasia.

Hän huomautti, että muissa Pohjoismaissa kansantalouden perusta on erittäin vahva ja velkaantumisaste on matala.

Häkkänen totesi, että Suomen pitää laittaa kahdeksan miljardin velkaantumiskehitys samaan aikaan kuntoon, kun koulutukseen tehdään ”täsmäpanostuksia”.

– Eihän koulutuksen rahoitus ole irrallaan Suomen valtavasta velkakriisistä.

VASEMMISTOLIITON puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson aloitti Häkkäsen haastamisen. Hän muistutti, että Suomen koulutusleikkaukset takavuosina ovat osasyy eroille muihin Pohjoismaihin kansantalouksien pärjäämisessä.

– Toivon koko sydämestäni, että kokoomuksessa on ymmärretty…

Lause jäi kesken, kun Häkkänen hyökkäsi väliin sanoen, että ”toivottavasti vasemmistoliitto ymmärtää, että kymmenen miljardin velkaantumiskierre pitää myös saada hallintaan”. Velkaantumiskehitys oli näin pahentunut edellisestä lauseesta kahdella miljardilla.

Andersson huomautti, että kysymys koulutusrahoista on tärkeä.

– Kokoomus on nyt gallup-ykkösenä ja puhuu epämääräisesti siitä, että koulutus on erityissuojelussa. Puolue ei ole esittänyt kokonaisvaltaista talouspoliittista linjaa ensi vaalikaudelle, mistä se on leikkaamassa 4-5 miljardia.

RKP:N puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson oli puolestaan kiinnostunut tietämään, pysyykö kokoomus sanassaan. Hän muisteli vuotta 2015, jolloin puheenjohtajat istuivat samaisilla Educa-messuilla lupaamassa, että koulutuksesta ei leikata.

– Kaikilla nousivat vihreät laput ylös sen vakuudeksi. Ja mitä tapahtui, kun Sipilän hallitus, jossa olivat kokoomus, perussuomalaiset ja keskusta, aloitti? Hallitus leikkasi ensitöikseen koulutuksesta.

Henriksson kysyi Häkkäseltä suoraan, onko kokoomukseen luottamista, ettei taas käy näin.

Kokoomus on Häkkäsen mukaan esittänyt selkeän vaihtoehdon, jossa velkakierre saadaan poikki ja ”panostetaan itse asiassa koulutuksen resursseihin”

– Eikö RKP:llä ole mitään huolta siitä, että meillä on valtava velkakierre käynnissä, kun julkista sektoria rahoitetaan holtittomalla velkaantumisesta, hän puolestaan heitti.

VIHREIDEN puheenjohtaja, ympäristöministeri Maria Ohisalo nosti esille kokoomuksen aikeet leikata pienituloisimmilta perheiltä.

– Jos kokoomus sanoo, että koulutuksesta ei leikata, mitä se sitten tarkoittaa, kun puolue haluaa leikata 350 miljoonaa euroa asumistuesta – lapset elävät näissä pienituloisissa perheissä, he lähtevät kouluun näistä perheistä.

Ohisalo sanoi olevansa hyvin huolestunut siitä, että kokoomus ei ota tosissaan eriarvoistumiskierrettä.