Onnea Britannia – tasan 10 vuotta EU-eroäänestyksestä

Tänään tulee kuluneeksi kymmenen vuotta brexitistä eli siitä, kun Britannia päätti erota EU:sta. Brexitistä järjestetyssä kansanäänestyksessä EU-jäsenyyttä vastaan äänesti noin 52 prosenttia ja puolesta noin 48 prosenttia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuolloinen pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja David Cameron järjesti äänestyksen turvatakseen oman valta-asemansa.

Cameron oli luvannut kansanäänestyksen EU-jäsenyydestä, jos hän voittaa vaalit vuonna 2015. Vaalivoitto tuli, mutta Cameronin ja monen muun yllätykseksi EU-eroa kannattavat voittivatkin kesän 2016 kansanäänestyksen.

Cameron joutui eroamaan, ja hänen tilalleen nousi sisäministeri Theresa May.

EROSOPIMUS syntyi lopulta Mayn johdolla marraskuussa 2018, mutta se ei kelvannut maan parlamentille, joka äänesti sopimuksen nurin kaikkiaan kolme kertaa. Samalla alkoivat kasaantua eroprosessin lukuisat viivästykset.

Mayn tilalle pääministeriksi noussut Boris Johnson määräsi uudet parlamenttivaalit, joissa hän joulukuussa 2019 voitti selvän enemmistön ja sai oman erosopimuksensa hyväksytyksi alahuoneessa.

Monivuotisten neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU:n tammikuussa 2020.

Eroprosessi ei kuitenkaan ollut ohi. Eroa seurasi vuoden loppuun jatkunut siirtymäaika. Lopulta uusi, suunniteltua suppeampi kauppasopimus tuli väliaikaisesti voimaan 1. tammikuuta 2021 – tasan 48 vuotta sen jälkeen, kun Britannia liittyi Euroopan talousyhteisö EEC:hen.

YKSIKÄÄN tämän vuosikymmenen brittihallituksista ei ole innostunut kansalaisten ehdotuksille eron perumisesta, ei edes nyt vallassa oleva työväenpuolue jossa on paljon Brexit-vastustusta.

Tänä keväänä Keir Starmerin hallituksesta näyttävästi protestina eronnut terveysministeri Wes Streeting kuvasi brexitiä ”kansalliseksi katastrofiksi” ja sanoi kannattavansa paluuta Euroopan unioniin.

Streetingiä muuten tukeva Keir Starmerin seuraajaehdokas Andy Burnham ei kuitenkaan ole pitänyt paluuajatusta ajankohtaisena.