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Kotimaa

25.6.2026 08:00 ・ Päivitetty: 25.6.2026 08:00

Onnettomuustiedotteiden kohtalo huolettaa paikallislehdissä – ”Keskeinen osa suomalaista viranomaisviestintää”

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA
Pelastustoimen uusi mediapalvelu esiteltiin sisäministeriön tiedotustilaisuudessa, jossa kerrottiin onnettomuustiedottamisen muutoksista 2. kesäkuuta.

Sisäministeriön aikomus lakkauttaa medialle suunnattu onnettomuustietopalvelu ja tiedotteet herättää huolta paikallislehdissä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tähän saakka ensitiedote onnettomuudesta on lähetetty medialle samaan aikaan kuin palokunnille. Tiedot ovat olleet nähtävissä myös Peto-mediapalvelussa.

- Kyseiset palvelut ovat muodostaneet keskeisen osan suomalaista viranomaisviestintää ja mahdollistaneet nopean, luotettavan ja yhdenvertaisen tiedonvälityksen medialta kansalaisille onnettomuustilanteissa, Paikallislehtien päätoimittajayhdistys kirjoittaa lausunnossaan.

Jatkossa Peto-mediapalvelun tilalle tulisi uusi järjestelmä ja pelastusviranomaiset voisivat itse päättää, mitä ja milloin onnettomuudesta tai tehtävästä tiedotetaan.

Päätoimittajayhdistyksen mukaan palveluiden lakkauttaminen aiheuttaisi runsaasti lisätöitä paikallislehdissä ja pelastuslaitoksilla.

Peto-mediapalvelussa näkyvät onnettomuuden tapahtumakunta ja kadun tai tien nimi, hälytyksen syy yleisellä tasolla, ilmoituksen tuloaika ja paikalle lähetettyjen yksikköjen määrä. Hälytyksen syy voi olla esimerkiksi keskisuuri rakennuspalo tai ihmisen pelastaminen vedestä.

SISÄMINISTERIÖ on perustellut muutosta esimerkiksi muuttuneella turvallisuusympäristöllä, jolla Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen mukaan viitataan ulkopuolisten toimijoiden muodostamaan turvallisuusuhkaan.

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- Mikäli sen varjolla heikennetään ja hidastetaan pelastusviranomaisten viestintää sekä kansalaisten tiedonsaantia nyt aiotulla tavalla, on ulkopuolisten toimijoiden tavoite avoimen länsimaisen yhteiskunnan sulkemisen suuntaan saavutettu, päätoimittajat kirjoittavat.

Aiemmin samaan asiaan puuttui Päätoimittajien yhdistys, jonka mukaan kiristynyttä turvallisuustilannetta ei voi käyttää yleisperusteluna tiedon saavutettavuuden heikentämiseen. Yhdistyksen mukaan vaarana on, että jatkossa sosiaalisessa mediassa leviävät huhut ja tahallinen disinformaatio korvaavat virallisen ja avoimen tiedotuksen.

Ministeriö vetoaa myös yksityisyyden suojaan. Päätoimittajien yhdistys huomauttaa, että nykyinen järjestelmä huomioi tietosuojan jo nyt ja muun muassa sairaankuljetukset ja poliisiasiat suodatetaan automaattisesti pois.

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