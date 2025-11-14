Palkittu politiikan aikakauslehti.
14.11.2025 06:57 ・ Päivitetty: 14.11.2025 06:58

OP-kysely: Suuryritystenkin usko hallituksen vakautuskykyyn väheni

Uuden kyselyn mukaan suuret suomalaisyritykset epäilevät hallituksen kannustintoimien tehoa, ja julkistalouden tasapainoon saaminenkin näyttää isojen firmojen mielestä epätodennäköiseltä.

Demokraatti

Demokraatti

OP Pohjola -pankkikonsernin tänä syksynä teettämän suuryrityskyselyn mukaan enää runsas viidennes, 22 prosenttia vastanneista uskoo Suomen julkisen talouden etenevän kohti tasapainotilaa.

Vielä Petteri Orpon (kok) hallituksen alkutaipaleella useampi kuin joka kolmas suuryritys piti vakautumista hyvinkin mahdollisena.

Sitä ennen Sanna Marinin (sd) hallituskaudella lukemat olivat vieläkin pienemmät, alle viiden prosentin luokkaa.

KAKSI KOLMESTA suuryrityksestä uskoo, että hallituksen toteuttama yhteisöveron lasku lisää niiden investointihalua ainakin jonkin verran. Myös marginaaliverojen kevennyksen uskottiin näkyvän investoinneissa.

– Näyttää kuitenkin siltä, että hallituksen kasvutoimenpiteet eivät siltikään ole riittäviä kasvun kannustimia. Vain alle 20 prosenttia suuryrityksistä arvioi näiden kahden toimenpiteen lisäävän huomattavasti ja alle viisi prosenttia lisäävän ratkaisevasti yrityksen kasvu- ja investointihalukkuutta, kyselytutkimusta johtanut professori Jaakko Aspara sanoo tiedotteessa.

Vuosittaiseen kyselyyn vastasi 155 johtajaa 139:stä suomalaisesta suuryrityksestä tai Suomessa toimivasta kansainvälisen yrityksen tytäryhtiöstä. Vastaajayrityksissä on yhteensä yli 585 000 työntekijää.

