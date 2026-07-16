Oppositio pyysi eduskunnan koolle: mitä tekee Halla-aho? – Tuppurainen: Koko Garden-rahoitus on peruttava

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan kaikki oppositiopuolueet jättivät torstaina puhemies Jussi Halla-aholle yhteisen kirjelmän, jossa tätä pyydetään kutsumaan eduskunta viipymättä kesätauolta käsittelemään Garden Helsinki -hanketta. Susanna Luikku Demokraatti

Monet opposition edustajat ovat viime viikkoina kertoneet kantanaan, että hallijupakan selvittäminen olisi riittävä syy keskeyttää kansanedustajien lomat hetkeksi. Istuntokausi jatkuu muuten vasta syyskuussa.

Nyt oppositio teki asiasta virallisen, kirjallisen esityksen.

– Valta ja vastuu kesätauon keskeyttämisestä on yksin puhemiehellä; nyt kun pääministeri Petteri Orpo (kok.) on viimein lopettanut piileskelynsä, ilmoittanut olevansa eduskunnan käytettävissä hanke-epäselvyyksien käsittelyyn ja myös puhemies Halla-aho on ilmaissut suurempaa valmiutta eduskunnan koolle kutsumiseen, uskon että asia etenee, Tuppurainen sanoi Demokraatille.

Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys koolle kutsumiseksi voisi ylittyä.

Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon (kok.) medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan hallituksen on vastattava asiasta eduskunnalle ja kannettava vastuunsa Garden Helsinki -skandaalista. Kurvinen kirjoitti asiasta viestipalvelu X:ssä. Lisää aiheesta Garden Helsinki nöyrtyi: Olemme tehneet virheitä hallihankkeen prosessissa Petteri Orpon esikunta arvioi nyt kohuja väärin – ja ottaa puolueelleen ison maineriskin

TUPPURAISEN mukaan on selvää, että epäselvyyksien mittaluokka vaatii jatkokäsittelyä, pääministerin toiminnan selvittämistä ja hallituksen toimintakyvyn sekä luottamuksen arviointia.

– Mahdollinen vaalirahoituksen vastavuoroisuus, valtiovarainministeriön kantojen ohittaminen, vaikutusarvioiden puute ja puutteellinen hakuprosessi ovat niin painavia asioita, että eduskunnan koolle kutsumisen kynnyksen pitäisi ylittyä helposti.

Tuppurainen korostaa, että jatkui asian käsittely miten tahansa, SDP:n kanta on, että koko Garden Helsinki -rahoitus pitäisi peruuttaa.

– 35 miljoonan hanke tässä taloustilanteessa ja näin kehnosti ja epämääräisesti perusteltuna ei ansaitse, että sitä pidetään mukana edes budjettiriihessä ja hallituksen talousarviossa.

Myös Petteri Orpo sanoi keskiviikkona Ylen A-studiossa, että hallihankkeen muuttuneiden tietojen takia sen tuki pitää käsitellä uudestaan hallituksessa. Hankkeen koko ja sitä myötä sen työllisyysvaikutuksetkin ovat pienentyneet huomattavasti edellisvuoden tilanteesta.

Ingressi ja juttu päivitetty Tytti Tuppuraisen kommenteilla klo 12.25.