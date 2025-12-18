Oppositio vaatii pääministeriltä rasismitiedonantoa – ”Puhutaan miljardeista ihmisistä, joiden ulkonäköä on pilkattu”

Oppositiopuolueet vaativat pääministeri Petteri Orpoa (kok.) esittämään eduskunnalle valtioneuvoston tiedonannon perussuomalaisten silmienvääntelyyn liittyvästä rasismikohusta. Demokraatti Demokraatti

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen katsoi, että kohusta ja sen vaikutuksista vastaa viime kädessä pääministeri Orpo.

Tuppuraisen mukaan oppositiossa arvostetaan Orpon anteeksipyyntöä ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän silmienvääntelijöille antamia vakavia huomautuksia. Asia ei Tuppuraisen mukaan ole kuitenkaan loppuun käsitelty, koska hallituksen sisällä vaikuttaa olevan erilaisia käsityksiä muun muassa loukkaaviksi koettujen kuvien luonteesta.

– Valtiovarainministeri (Riikka) Purra ei kyennyt selkeästi tunnustamaan, että tämä toiminta on ollut rasistista. Sen vuoksi on paikallaan saada valtioneuvostosta yhteinen tilannekuva. On kiinni pääministeri Orposta, että kykeneekö hän esittämään valtioneuvostolle tiedoannon antamista eduskunnalle, ja mikäli sellainen eduskuntaan tulee, huolehtimaan siitä, että se käsitellään kaikissa ryhmissä, kaikissa eduskunnan asianmukaisissa valiokunnissa ja sitä seuraa lopuksi luottamusäänestys, Tuppurainen sanoi torstaina eduskunnassa.

– Jos hallituksella ei ole yhteistä tilannekuvaa, se tarkoittaa sitä, että hallitus ei ole toimintakykyinen, Tuppurainen totesi.

Ryhmänjohtaja Antti Kurvisen mukaan keskustalla ja muulla oppositiolla on valmius käsitellä tiedonantoa heti, kun sellainen annetaan.

KURVISEN mukaan silmien vääntelystä lähtenyt rasismikohu on poikkeuksellinen, koska kohusta on aiheutunut nopeasti taloudellisesti mitattavaa vahinkoa.

– Kyllähän tämä kansainvälisen maineen korjaaminen, kun me kaikki tiedämme sen, että luottamuksen rakentaminen on hidasta mutta sen voi tuhota ihan hetkissä. Nyt ollaan siinä jälkimmäisessä.

Oppositio haluaa tiedon siitä miten Suomen maakuva ja ulkomaankauppa Kaakkois-Aasiaan ja Kaukoitään korjataan

– Miten varmistetaan se, ettei meistä tule ikävää, vihamielistä, kiusaavaa kuvaa, kun nyt on syntynyt. Siihen valtioneuvoston tiedonanto on hyvä väline.

Kurvinen muistutti, että suomalaisia on alle kuusi miljoonaa.

– Nyt puhutaan kuitenkin miljardeista ihmisistä, joiden ulkonäköä on pilkattu. Toivottavasti tulisi tietoon, että mihinkä toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä.

Lapissa on Kurvisen mukaan parhaillaan suuri määrä aasialaisia matkailijoita.

– On lähetettävä yksiselitteinen viesti, että koko valtioneuvosto jakaa sen arvion, että tämä on ollut rasistista toimintaa, joka tuomittavaa, Tuppurainen sanoi.