Kyselytunnilla haastettiin rasismista ja talouslamasta: ”Mikä on puheenjohtaja Purran vastuu?”

Eduskunnan kyselytunnilla oppositiopuolueet vaativat pääministeri Petteri Orpoa (kok.) sijaistaneelta valtiovarainministeri Riikka Purralta (ps.) vastauksia kansainväliseksi selkkaukseksi nousseeseen rasismikohuun ja Suomen talouden jamaan. Susanna Luikku Demokraatti

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi, että kokoomuksen halu tehdä yhteistyötä perussuomalaisten kanssa käy suomalaisille todella kalliiksi.

– Työttömyys, konkurssit ja valtionvelka ovat ennätyslukemissa, ihmisillä ei ole tulevaisuudenuskoa eikä toivoa – ja nyt vielä tämä kansainväliset mitat saanut, äärimmäisen loukkaava rasismikohu. Pääministeri on siinä toiminut oikein, perussuomalaiset edustajat ovat pyytäneet anteeksi, mutta Riikka Purralta ei anteeksipyyntöä eikä rasismin tuomitsemista ole kuultu, Tuppurainen haastoi.

Demareista Jani Kokko muistutti, että kaikkien numeraalisten ja inhimillisten mittarien näyttöjen ohella valtioneuvoston tarkastusvirasto (VTV) on suoraan todennut hallituksen itse estäneen talouden elpymistä saksipolitiikallaan.

– Kaiken muun päälle perussuomalaiset edustajat ovat nyt levittäneet rasistista elettä, joka loukkaa kaikkia itäaasialaisia ihmisiä ja samalla maita, jotka ovat elintärkeitä Suomen viennille, Kokko sanoi.

KANSAINVÄLISISSÄ tehtävissä meritoitunut konkariedustaja Pekka Haavisto (vihr.) sanoi, että nyt ollaan jo tasolla, joka haittaa Suomen ulkopoliittisia suhteita ja murentaa niitä arvoja, joista Suomi on tullut tunnetuksi.

– Tämä ei ole mikään ”kohu”, vaan perussuomalaisten rasistista käytöstä, joka on toistunut ja toistuu kerta toisensa jälkeen, koska muut hallituspuolueet kokoomus, RKP ja kristillisdemokraatit sen hyväksyvät, komppasi Minja Koskela.

Ville Merinen (sd.) kysyikin, kuinka monta kertaa perussuomalaiset voivat väittää ilmiselvää rasismiaan joksikin muuksi: median syyksi, oppositiopolitikoinniksi, vahingoksi, ”huumoriksi” ja miksi tahansa, vaikka kaikki näkevät, mistä on kysymys.

Riikka Purra vastasi, ettei perussuomalaiset ole rasistinen puolue, se kantaa vastuun tapahtuneesta eikä eleiden tarkoitus ollut olla rasistinen – vaikka silmien venytys on yksiselitteisesti, perinteisesti ja globaalisti erittäin loukkaava aasialaisia kohtaan.

Aiemmin Purra esitti, että Juho Eerolan ja Kaisa Garedewin (ja europarlamentissa Sebastian Tynkkysen) tarkoitus oli vain ”empaattisesti” tukea tittelistään silmienvenyttelyeleen julkaisun vuoksi jo luopumaan joutunutta Miss Suomea.

Purra myös toisti syytöksensä edellisen hallituksen talouslinjasta ja kieltäytyi myöntämästä, että nykyisen harjoittamassa leikkauspolitiikassa olisi vikaa tai mitään yhteyttä velan kasvuun ja talouslamaan.

DEMARIEDUSTAJISTA Kimmo Kiljunen ja Johan Kvanström muistuttivat, että kyse ei ole vain viennistä, vaan ihmisoikeuksista, ihmisten välisestä kanssakäymisestä ja käytöstavoista.

– Suomessa rasistinen käytös ja ihmisarvon polkeminen on normalisoitu niin, ettei sitä edes hallituksessa pidetä minään – ennen kuin seuraukset realisoituvat, Kiljunen sanoi.

– Miten voi odottaa, että lapset ja nuoret oppivat käyttäytymään ja toisaalta saavat kasvaa rauhassa, kun tämä on se ”esimerkki”, jota aikuiset jatkuvasti näyttävät päättäjätasolta lähtien? Kvanström kysyi.

Helena Marttila (sd.) muistutti Suomessa elävien tuhansien aasialaistaustaisten olevan ihmisten naapureita, työkavereita, ystäviä ja lasten parhaita kavereita.

Eduskunnan vuoden viimeisellä kyselytunnilla on perinteisesti esitty niin sanottu hyvän mielen joulukysymys. Tällä kertaa sen teki Tytti Tuppurainen, jonka mukaan opposition tontut kyselevät, onko täällä kilttejä lapsia – ja aikuisia.