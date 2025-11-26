Opposition vaihtoehdot tänään eduskunnassa

Eduskunnan täysistunnossa keskustellaan tänään oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

SDP ja vasemmistoliitto julkistivat omat vaihtoehtobudjettinsa tiistaina. Muut oppositiopuolueet vihreät, keskusta ja Liike Nyt esittelivät omat vaihtoehtonsa viime viikolla.

Vaihtoehtobudjeteissa oppositiopuolueet esittävät vaihtoehtojaan hallituksen budjettiesitykselle.