26.11.2025 06:13 ・ Päivitetty: 26.11.2025 06:13
Opposition vaihtoehdot tänään eduskunnassa
Eduskunnan täysistunnossa keskustellaan tänään oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista.
SDP ja vasemmistoliitto julkistivat omat vaihtoehtobudjettinsa tiistaina. Muut oppositiopuolueet vihreät, keskusta ja Liike Nyt esittelivät omat vaihtoehtonsa viime viikolla.
Vaihtoehtobudjeteissa oppositiopuolueet esittävät vaihtoehtojaan hallituksen budjettiesitykselle.
