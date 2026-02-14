Orbanin uho peittä huolen kannatuksen hiipumisesta – parlamenttivaaleissa uusi tilanne

Puheessaan kansakunnalle lauantaina Unkarin pääministeri Viktor Orban maalaili suurimpaan poliittiseen vastustajaansa liittyviä uhkakuvia ja vakuutti jatkavansa töitä niitä vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orban julisti jatkavansa toimia muun muassa ”valejärjestöjä, ostettuja toimittajia, tuomareita ja poliitikkoja” vastaan.

ORBANIN puhetta odotettiin tavallista suuremmalla mielenkiinnolla huhtikuussa järjestettävien parlamenttivaalien vuoksi. Nationalistista Fidesz-puoluetta johtava pääministeri on eri arvioiden mukaan uuden tilanteen edessä.

Orbanin merkittävin haastaja on keskustaoikeistolainen Tisza-puolue, jota johtaa entinen hallituksen sisäpiiriläinen Peter Magyar. Jos hän voittaisi vaalit, voisi se muuttaa Unkarin ja EU:n suhteita nykyistä luottamuksellisempaan suuntaan.

Magyarin viesti on ollut, että nyt olisi aika palata jälleen osaksi Eurooppaa. Tisza on menestynyt viimeaikaisissa mielipidekyselyissä hyvin.

Orban on pyrkinyt maalaamaan Magyarista kuvaa Brysselin sätkynukkena. Hän vakuutti puheessaan lauantaina, että ”Brysselin sortokoneisto” raivataan pois Unkarista huhtikuun jälkeen.

Pääministeri myös hehkutti puheessaan, kuinka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ”kapinoinut liberaalien maailmanlaajuista liiketoiminta-, media- ja poliittista verkostoa vastaan”.

- Tämä parantaa myös meidän mahdollisuuksiamme, hän sanoi.

ORBAN on saanut Unkarin ulkopuolella kritiikkiä siitä, että hän on pitänyt esimerkiksi aktiivisesti yhteyttä Venäjän presidentti Vladimir Putiniin. Lisäksi Orban on suhtautunut kriittisesti Ukrainan tukemiseen ja maan mahdolliseen EU-jäsenyyteen.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi kuittasi tänään Orbanin Venäjä-liehittelyt ja Ukrainan tukemisen jatkuvan vastustamisen Mûnchenissä puhuessaan.

– Ja jopa eräs Viktor saa miettiä, miten kasvattaa mahaansa eikä sitä, miten kasvattaa armeijaansa, joka pysäyttäisi Venäjän armeijaa hyökkäämästä Budapestin kaduille, Zelenskyi sanoi.

Orban on toiminut Unkarin pääministerinä keväästä 2010. Hänen kaudellaan muun muassa maan sanan- ja medianvapaus on kaventunut, ja häntä onkin useissa yhteyksissä arvosteltu yhä autoritaarisemmista otteista.

Unkari on ollut EU:n jäsen keväästä 2004. Maan väkiluku on noin 9,5 miljoonaa.