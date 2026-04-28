Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

28.4.2026 12:27 ・ Päivitetty: 28.4.2026 12:27

Orpo A-studiossa nähdystä mittelöstä ja sitä seuranneesta some-keskustelusta: ”En ikinä hyväksy tuollaista puhetta”

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi eilistä A-studiota medialle ennen eduskunnan täysistuntoa tiistaina.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo olevansa huolestunut poliitikkojen keskusteluilmapiirin jyrkkenemisestä, vaikka eduskuntavaaleihin on vielä vuosi aikaa. Hänen mielestään niin oppositiossa kuin hallituksessa näyttää hanat auenneen.

DEMOKRAATTI/STT

Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille Ylen maanantai-illan A-studiota, jossa vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman muun muassa syyttivät toisiaan valehtelusta. Keskustelun aiheena olivat muun muassa järjestöleikkaukset ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset.

Orpo sanoi, ettei hyväksy sellaista kielenkäyttöä ja huutamista, jota ohjelmassa nähtiin. Myös sosiaalisessa mediassa keskustelu oli ohjelman jälkeen värikästä.

- En ikinä hyväksy tuollaista puhetta, en näitä muitakaan, mitä eilen (maanantaina) nähtiin, hän sanoi.

Pääministeriltä kysyttiin, käydäänkö Rydmanin kanssa asiasta keskustelua, koska hän on ministeri.

- Aion tämän viestiä kyllä hallituksen piirissä ja koko tälle työyhteisölle, hän vastasi.

PÄÄMINISTERILTÄ kysyttiin myös, oliko SDP:n kansanedustajan Eveliina Heinäluoman kirjoitus pari päivää sitten esimerkkinä ylilyönnistä. Heinäluoma kysyi tuolloin Facebookissa, että ”saakohan Riikka Purra (ps.) nämä petetyt vaalilupaukset anteeksi edes taivaan porteilla?”

Heinäluoma viittasi Purran vaalilupauksiin.

- En olisi ajatellut, että senkin päivän näen. Minusta se on hyvä esimerkki siitä, että meidän jokaisen pitäisi miettiä, mitä me sanomme, Orpo vastasi.

Pääministeri peräänkuulutti sivistynyttä ja kunnioittavaa keskustelua toista kohtaan.

Sanna Nikula, Saila Kiuttu / STT

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU