Orpo A-studiossa nähdystä mittelöstä ja sitä seuranneesta some-keskustelusta: ”En ikinä hyväksy tuollaista puhetta”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo olevansa huolestunut poliitikkojen keskusteluilmapiirin jyrkkenemisestä, vaikka eduskuntavaaleihin on vielä vuosi aikaa. Hänen mielestään niin oppositiossa kuin hallituksessa näyttää hanat auenneen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille Ylen maanantai-illan A-studiota, jossa vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman muun muassa syyttivät toisiaan valehtelusta. Keskustelun aiheena olivat muun muassa järjestöleikkaukset ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset.

Orpo sanoi, ettei hyväksy sellaista kielenkäyttöä ja huutamista, jota ohjelmassa nähtiin. Myös sosiaalisessa mediassa keskustelu oli ohjelman jälkeen värikästä.

- En ikinä hyväksy tuollaista puhetta, en näitä muitakaan, mitä eilen (maanantaina) nähtiin, hän sanoi.

Pääministeriltä kysyttiin, käydäänkö Rydmanin kanssa asiasta keskustelua, koska hän on ministeri.

- Aion tämän viestiä kyllä hallituksen piirissä ja koko tälle työyhteisölle, hän vastasi.

PÄÄMINISTERILTÄ kysyttiin myös, oliko SDP:n kansanedustajan Eveliina Heinäluoman kirjoitus pari päivää sitten esimerkkinä ylilyönnistä. Heinäluoma kysyi tuolloin Facebookissa, että "saakohan Riikka Purra (ps.) nämä petetyt vaalilupaukset anteeksi edes taivaan porteilla?"

Heinäluoma viittasi Purran vaalilupauksiin.

- En olisi ajatellut, että senkin päivän näen. Minusta se on hyvä esimerkki siitä, että meidän jokaisen pitäisi miettiä, mitä me sanomme, Orpo vastasi.

Pääministeri peräänkuulutti sivistynyttä ja kunnioittavaa keskustelua toista kohtaan.

Sanna Nikula, Saila Kiuttu / STT