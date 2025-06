Orpo datakeskushankkeista: ”Tuovat kymmenien miljardien investointeja ja tuhansia työpaikkoja” – riskit hoidettavissa valvonnalla

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) korosti datakeskusten potentiaalia kasvun, työllistämisen ja innovaatioiden lähteenä, mutta myönsi niiden vaativan myös valvontaa ja monenkeskistä viranomaisyhteistyötä. Hallituksen sisällä datakeskuksista on ollut ristivetoa ja voimakkaastikin eriäviä näkemyksiä. Susanna Luikku Demokraatti

Tiistaina Orpo järjesti noin 50 eri alaan liittyvälle toimijalle pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden datataloudesta. Datataloudesta on alkamassa tiekarttatyö, johon pääministeri on nimittänyt selvityshenkilöksi Veli-Matti Mattilan.

– Suomella on valtava potentiaali kilpailussa datakeskusinvestoinneista: täällä on tarjota tilaa, edullista ja puhdasta energiaa, toimiva kantaverkko ja vakaa toimintaympäristö. Toki on otettava huomioon myös energian riittävyys kotitalouksille ja muille yrityksille sekä huolehdittava valvonnasta monenkeskisellä viranomaistyöllä, Orpo sanoi medialle keskustelun jälkeen järjestetyssä lyhyessä tilaisuudessa.

Myös selvityshenkilö Mattilan mukaan datakeskukset ovat kipeästi kaivattu investointi ja mahdollisuus, mutta ne vaativat ”vahvaa kokonaisarviointia”.

– Ennustettavuus on hyvin tärkeää, ja myös EU-tasolta tuleva sääntely on otettava huomioon, Mattila muotoili.

HALLITUKSESSA Wille Rydman (ps.) esitti huolensa Kouvolaan suunnitteilla olevasta datakeskuksesta, jonka pääkäyttäjäksi on tulossa kiinalaisomisteinen sosiaalisen median palvelu Tiktok. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2026 loppuvaiheessa.

Rydmanin mukaan ministeriö ei saanut hankkeesta ja sitä rakentavan yhtiön omistusjärjestelyistä riittävästi tietoa. Hän muistutti, että Tiktokin osalta on esitetty perusteltuja huolia sovelluksen tietoturvasta ja sekä Yhdysvallat että EU ovat pohtineet sen toiminnan kieltämistä kokonaan. Lisää aiheesta Tiktok-datakeskuskohusta tuttu Hyperco havittelee jälleen uutta tonttia Suomesta Orpo: Suomeen tarvitaan nopeasti laaja datatalouden toimintamalli

Myös Rydmanin puoluetoveri, viestintä- ja liikenneministeri Lulu Ranne on esittänyt voimakasta kritiikkiä datakeskushankkeita ja niiden riskejä kohtaan.

Datakeskusten keskikokoisen kaupungin kokoinen sähkönkulutus js muut ympäristönäkökohdat, tietoturvaongelmat ja etenkin kiinalaisomisteisten toimijoiden motiivit ja toiminnan läpinäkymättömyys ovat heränneet huolta myös yli hallitus-oppositiorajojen.

Pääministeri Orpon mukaan datakeskukset käyvät Suomessa läpi ”oikeusvaltion normaalin harkinta- ja käsittelyprosessin”.

– Turvallisuusviranomaiset ja puolustus- sekä ulkoasianministeriö tekevät arvionsa, ja sen lisäksi alueilla on oma päätösvaltansa. Tähän asti viranomaisselvityksessä ei ole tullut esiin mitään sellaista, joka estäisi datakeskusinvestoinnit Suomeen, hän kommentoi.

ORPO myönsi, että riskejä on olemassa ja valvontaa tarvitaan, mutta pääministerin usko datakeskusten talousvaikutuksiin vaikuttaa horjumattomalta:

– Tämä pyöreän pöydän keskustelu ja koko tiekarttatyö on sitä varten, että koko Suomi on täynnä datakeskushankkeita – ja sehän on ehdottomasti positiivinen asia, joka tuo kymmenien miljardien investointeja ja tuhansia työpaikkoja. Samaan aikaan täytyy kuitenkin huolehtia siitä, että tilanne pysyy hallinnassa niin energian riittävyyden, sähköverkon kantavuuden kuin turvallisuuskysymysten suhteen.