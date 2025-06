Tiktok-datakeskuskohusta tuttu Hyperco havittelee jälleen uutta tonttia Suomesta

Puolustusministeriössä on vireillä kaksi uutta lupahakemusta ulkomaalaistaustaisten yritysten datakeskuskaupoista, ilmenee STT:n hankkimista asiakirjoista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toukokuun lopussa hakemuksen on jättänyt Hyperco Data Systems ja kesäkuun alussa Best Valo DC.

Kiinteistökauppoihin on haettava ministeriön lupa, jos ostajan taustalla on yksi tai useampi toimija EU/ETA-alueen ulkopuolelta 10 prosentin tai sitä suuremmalla osuudella. Hakemuksessa on selvitettävä muun muassa, mihin tarkoitukseen kiinteistöä käytetään. Ministeriöstä kerrotaan STT:lle, että yhtäkään lupahakemusta ei ole tänä vuonna hylätty.

Hyperco ei vastannut STT:n yhteydenottoihin juhannusviikolla.

Kaupparekisterin tiedoista selviää, että Hyperco Data Systems on perustettu vain reilu viikko ennen kuin yhtiö jätti lupahakemuksen ministeriöön.

Hypercon hallituksen jäsenet ovat Espanjan, Kiinan, Pakistanin ja Britannian kansalaisia ja asuvat muun muassa Arabiemiraateissa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa. Rekisterin mukaan yhtiön toimialana on tarjota palveluja ja muuten toimia viestintä- ja telepalveluiden, tiedonhankinnan ja -toimituksen, sähköisen viestinnän ja kaupankäynnin sekä internet- ja tietokantapalveluiden aloilla.

PUOLUSTUSMINISTERIÖ ei liikesalaisuuksiin vedoten kerro, minne keskuksia on suunniteltu. Varkauden kaupunginjohtaja Joonas Hänninen kuitenkin vahvistaa STT:lle, että Best Valo DC on APL Europen Varkauden datakeskusinvestointia varten perustettu yhtiö. Hankkeesta on tiedotettu myös julkisesti.

APL:n emoyhtiö on lähtöisin Yhdysvalloista, mutta nykyisin yritys toimii myös Aasiassa ja Euroopassa.

Hännisen mukaan Varkauden kaupungilla ei ole tietoa siitä, kenelle APL on vuokraamassa keskustaan.

- Perinteistä pilvipalvelutuotantoa ja tekoälyyn liittyviä toimintoja, Hänninen kommentoi kysyttäessä, millaista toimintaa tontille on tulossa.

Best Valo DC:n hallituksen puheenjohtaja ja APL Europen toimitusjohtaja on kiinalainen Peng Zhang. STT ei tavoittanut häntä kommentoimaan yrityksen suunnitelmia.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) ja entinen elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) ovat aiemmin tuoneet esiin huolensa ulkomaisista datakeskushankkeista. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ovat puolestaan vakuuttaneet, että hankkeista ei ole syytä olla huolissaan.

Uutista korjattu 19.6. klo 10.40: Bytedance on kiinalaistaustainen, ei kiinalaisomisteinen, kuten tekstissä aiemmin luki.