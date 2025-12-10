Orpo ei luovu Turun tunnin junasta – ”Uskon, että ratkaisut löytyvät”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) uskoo, että Länsiradan tilanteeseen löytyy ratkaisu Kirkkonummen maanantaisesta päätöksestä huolimatta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hylkäsi Länsiradan osakassopimuksen maanantai-iltana.

Orpo muistutti, että Länsirata on Länsi-Uudenmaan kannalta valtavan kokoinen hanke.

- Uskon, että ratkaisut löytyvät, Orpo sanoi keskiviikkona toimittajille eduskunnassa.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoi tiistaina, ettei valtion ja kuntien sopimus Länsiradasta ole enää voimassa Kirkkonummen poisjäännin myötä. Orpon mukaan hallitus ei ole vielä muodostanut kantaansa asiaan.

- Katsotaan sitten, kun kaupungit ja kunnat ovat käsitelleet tämän. Sen jälkeen hallitus kokoontuu asian ääreen, Orpo sanoi.

Valtio ja hankeyhtiö Länsirata Oy:n osakaskunnat Turku, Espoo, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi pääsivät sopuun osakassopimuksesta lokakuun lopussa. Tämän jälkeen sopimus lähti erikseen hyväksyttäväksi kuntien ja valtion päättäviin elimiin.

Espoon ja Turun kaupunginvaltuustot hyväksyivät hankkeen osakassopimukset osaltaan marraskuussa. Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi Länsiradan osakassopimuksen ja siihen liittyvän rahoitussitoumuksen viime viikon maanantaina.

Seuraavaksi Länsirataa ja osakassopimuksiaan käsittelevät Salo ja Lohja. Sopu edellyttää kaikkien osakaskuntien ja valtion hyväksyntää.

Teksti: STT/Tuomas Savonen