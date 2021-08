Orpo Eurooppa-foorumissa: ”Emme saa olla liian riippuvaisia Yhdysvaltojen toimista”

– EU:n talous ei kasva riittävästi. EU ei tuota uutta ja innovatiivista samaa tahtia Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Olemme jäämässä jälkeen kehityksestä. Läntinen, avoin yhteiskuntamalli, joka perustuu kansanvaltaan ja markkinatalouteen, on menettänyt asemiaan, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi tänään puheessaan Turun Eurooppa-foorumissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Kiina on nousemassa Yhdysvaltoihin verrattavaksi maailmanmahdiksi. Yhdysvallat on meille edelleen tärkeä kumppani, mutta se on maana syvästi jakautunut. Venäjä muuttuu koko ajan arvaamattomammaksi. Afganistanin romahtamisen seuraukset ovat kohta ovellamme, hän jatkoi.

Orpon mukaan Suomessa on käytävä laaja kotimainen keskustelu ja kirkastettava EU-politiikan linjaa ja EU-suhteemme eteen on tehtävä työtä, jotta se pysyy hyvänä.

– Suomelle on elintärkeää olla muokkaamassa omaa ja maanosamme tulevaisuutta EU:n jäsenenä. EU on maailman suurin talousalue ja sen sisämarkkinat ovat suomalaisten yritysten kannalta merkittävät. Euroopan unioni on myös Suomen tärkein ulko- ja turvallisuuspolitiikan viitekehys, joka tuo meille turvaa.

– Lähivuosina edessämme on todennäköisesti keskustelu EU:n yhteisen finanssipolitiikan laajentamisesta. Olisi naiivia ajatella, että unioni säilyy muuttumattomana, kun suuret jäsenmaat ovat selkeästi muuttaneet ja muuttamassa ajatteluaan EU:n roolista finanssipolitiikassa.

– EU:n laajempaan talouspoliittiseen rooliin liittyy riskejä ja mahdollisuuksia. Me haluamme vahvemman EU:n ja kannatamme EU:n yhteisten varojen kasvattamista, jos rahoilla tehdään sellaisia asioita, jotka on järkevämpää tehdä yhdessä kuin yksin. Esimerkiksi puolustus, rajaturvallisuus, ilmastonmuutos, tiede ja tutkimus ovat alueita, joissa EU:n laajemmasta roolista olisi selkeää lisäarvoa Suomelle.

”Olen seurannut huolestuneena hallituksen riitelyä.”

Orpon mukaan Suomella on hyvät lähtökohdat ilmastonmuutoksen torjuntaan.

– Juuri EU:n tasolla on järkevää tehdä paljon ilmastonmuutoksen eteen, sillä ilmastonmuutos on globaali ongelma.

– Meidän on kyettävä muodostamaan riittävän yhtenäinen linja EU-politiikkaan jo kotimaassa, jotta voimme tehokkaasti edistää tavoitteitamme Brysselissä ja jäsenvaltioiden pääkaupungeissa. Olen seurannut huolestuneena hallituksen riitelyä esimerkiksi metsäpolitiikassa, jossa Suomella on selkeä kansallinen intressi ja erityisasema Euroopan tasolla. Suomessa voi riidellä, mutta ulospäin hallituksen on oltava yhtenäinen.

Orpo sanoi kokoomukselle olevan tärkeää, että EU kehittyy ulko- ja turvallisuuspoliittisesti vahvemmaksi toimijaksi. Yhdysvaltojen kiinnostus Eurooppaa ja sen turvallisuuteen on edelleen vähenemässä. Sen huomio kääntyy yhä enemmän Kiinan suuntaan ja sisäpolitiikan haasteisiin.

– Yhdysvaltojen vetäytyminen Afganistanista alleviivaa sitä, että me eurooppalaiset emme saa olla liian riippuvaisia Yhdysvaltojen toimista.

Orpo sanoi, että Taleban tulee palauttamaan väkivaltaisen hirmuhallintonsa Afganistaniin.

– Ihmiset tulevat pakenemaan henkensä edestä. Euroopan unionin pitää olla tähän valmis.

”EU:n nopean toiminnan joukoista pitää tehdä todelliset joukot.”

Orpo toimi sisäministerinä 2015 ja 2016 pakolaiskriisin aikana.

– Silloin Eurooppa ja Suomi sen mukana yllätettiin valmistautumattomana. Nyt minua huolestuttaa se, että EU ei ole vieläkään kyennyt uudistamaan turvapaikkapolitiikkaansa eikä riittävästi vahvistamaan ulkorajojaan. Nyt alkaa olla viimeiset hetket valmistautua, mikäli Afganistanin kriisi aiheuttaa pelätyn pakolaisaallon.

– Meidän on minimoitava turvapaikanhaku rajoilla ja siirryttävä kaikkein hädänalaisimpien auttamiseen mahdollisimman läheltä lähtömaita. Tämä tarkoittaa kiintiöpakolaisjärjestelmän ja kehitysyhteistyön vahvistamista. Kaikki EU-maat on velvoitettava mukaan kiintiöpakolaisjärjestelmään kantamaan vastuutaan.

Orpon mukaan Euroopan täytyy ottaa enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan ja puolustuksestaan.

– Ilman Yhdysvaltoja suurimmatkaan eurooppalaiset Nato-maat eivät olleet halukkaita jatkamaan Afganistanin operaatiota.

– Euroopan maiden pitäisi voida tehdä päätökset tämän kaltaisiin operaatioihin osallistumisesta omista lähtökohdistaan ilman painetta siitä, onko Yhdysvallat mukana vai ei. Meidän on panostettava eurooppalaiseen puolustusyhteistyöhön muutenkin kuin juhlapuheissa. EU:n nopean toiminnan joukoista pitää tehdä todelliset joukot, Kabulissa niille olisi ollut käyttöä.

Suurin osa EU-maista nojaa puolustuksessaan puolustusliitto Natoon.

– EU:n ja Naton yhteistyötä tulisi entisestään syventää.