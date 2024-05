Orpo haukkui kyselytunnilla SDP:n ja väläytti kovaa ratkaisua Unkarille: “Todella jämerä toimi, jos siihen lähdetään”

SDP tivasi kyselytunnilla pääministeriltä kantaa, onko se valmis edistämään ratkaisua, ettei Unkarista tulisikaan EU:n puheenjohtajamaata heinäkuussa. Rane Aunimo Demokraatti

Moni on kavahtanut tilannetta, koska Unkari on jälleen asettunut vastustamaan Ukrainan tukemista.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei sulkenut poikkeuksellista ratkaisua ulos keinovalikoimasta, kun SDP:n Maria Guzenina kysyi Orpolta kantaa kahteen eri otteeseen.

– Nyt katsotaan, onko Unkari mukana porukassa vai ei. Päätöksiä voidaan tehdä, se on mahdollista, myös niin, että joku suljetaan päätöksenteon ulkopuolelle. Mitä puheenjohtajuuteen tulee, se on todella jämerä toimi, jos siihen lähdetään. Se on erittäin jämerä toimi, mutta mielestäni Ukrainan tukeminen on eksistentiaalinen asia, että sekin pitää olla pöydällä, kun Unkarin kanssa keskustellaan yhteisen ratkaisun hakemisesta.

VIHREIDEN Maria Ohisalon puheet eivät miellyttäneet pääministeriä. Ohisalo totesi, että Orpo on ollut valmis tekemään yhteistyötä laitaoikeiston kanssa sekä Suomessa että ulkomailla.

– Laitaoikeistopuolueita ja äärioikeistoa yhdistää moni asia. Maahanmuuton vastustaminen, ilmastoskeptisyys ja oikeusvaltion rapauttaminen toistuvat erilaisin painotuksin. Näitä puolueita ja toimijoita yhdistää myös usein nk. antigender-ajattelu, jossa tasa-arvosta puhutaan eräänlaisena vahingollisena ideologiana, johon esimerkiksi EU ja YK ovat sitoutuneet ja joka romuttaa perinteiset perhearvot.

Pääministeri piti Ohisalon puheenvuoroa “aika omituisena”.

– Ei Suomessa ole mitään laitaoikeistoa tai äärioikeistoa. Jos te annatte kuvaa, että jotkut olisivat putinisteja tai Venäjä-mielisiä tai että Suomessa joku puolue aktiivisesti romuttaisi oikeusvaltioperiaatetta, ne ovat aika kovia syytöksiä.

– Suomessa ei onneksi ole tässä salissa tuollaisia voimia, Orpo vastasi.

KUN SDP:n Tytti Tuppurainen kysyi Orpon aiemmista kommenteista koskien Italian hallitusta ja pääministeri Giorgia Melonia, Orpo vaikutti jo hieman turhautuneelta.

– Te edelleen annoitte varsin mairean todistuksen Italian hallituksesta, jonka varapääministeri on kuitenkin viimeksi tällä viikolla vaatinut Naton pääsihteerin eroa hänen puolustettuaan Ukrainaa voimakkaasti. Tämä herättää kysymyksen, onko teillä selkeä tilannekuva siitä, millaisilla toimilla vahvaa tukea Ukrainalle tulee EU:ssa jatkaa, Tuppurainen kysyi.

– Minusta se on ensinnäkin hiukan surullista, että SDP:n politiikasta on tullut tällaista vääristelyä ja nälvimispolitiikkaa, Orpo murahti ensin ja sai salin kohahtamaan.

– Olen tehnyt aivan selväksi täällä sen, että Suomi on täysin sitoutunut Ukrainan tukemiseen. Me olemme tehneet sitä yhdessä. Me olemme täysin sitouduttu oikeusvaltioperiaatteeseen, me olemme sitoutuneet EU:n kehittämiseen. Te ikään aina annatte ymmärtää, että me tekisimme jotain muuta.

SDP:n Joona Räsänen kuitenkin kiitti Orpoa siitä, että tämä sanoo nyt olevansa valmis pitämään keinovalikoimassa Unkarin puheenjohtajuus -kysymyksen.