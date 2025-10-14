Politiikka
14.10.2025 11:55 ・ Päivitetty: 14.10.2025 11:55
Orpo kommentoi velkajarrua: ”Olemme sopineet myös siitä, että sopeutuskeinojen on oltava uskottavia”
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että parlamentaarinen sopu velkajarrusta antaa toivoa suomalaisille. Hänen mukaansa se on osoitus siitä, että Suomessa pystytään politiikan polarisaatiosta huolimatta löytämään ratkaisuja yhdessä.
Orpo kommentoi sopua tekstiviestitse STT:lle.
Pääministerin mukaan vaalikausittain tapahtuva poukkoilu säästöistä menolisäyksiin ei ole kenenkään etu. Ylivaalikautinen sopimus tuo talouteen vakautta.
Velkajarrulla asetetaan tavoite velan vähentämiseksi pitkällä aikavälillä.
- Olemme sopineet myös siitä, että sopeutuskeinojen on oltava uskottavia. Valtiovarainministeriö arvioi toimenpiteiden uskottavuuden. Vakaus julkisessa taloudessa parantaa merkittävästi maaperää myös investoinneille ja talouskasvulle, Orpo viestitti.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.