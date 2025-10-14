Palkittu politiikan aikakauslehti.
14.10.2025

Orpo kommentoi velkajarrua: ”Olemme sopineet myös siitä, että sopeutuskeinojen on oltava uskottavia”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että parlamentaarinen sopu velkajarrusta antaa toivoa suomalaisille. Hänen mukaansa se on osoitus siitä, että Suomessa pystytään politiikan polarisaatiosta huolimatta löytämään ratkaisuja yhdessä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Orpo kommentoi sopua tekstiviestitse STT:lle.

Pääministerin mukaan vaalikausittain tapahtuva poukkoilu säästöistä menolisäyksiin ei ole kenenkään etu. Ylivaalikautinen sopimus tuo talouteen vakautta.

Velkajarrulla asetetaan tavoite velan vähentämiseksi pitkällä aikavälillä.

-  Olemme sopineet myös siitä, että sopeutuskeinojen on oltava uskottavia. Valtiovarainministeriö arvioi toimenpiteiden uskottavuuden. Vakaus julkisessa taloudessa parantaa merkittävästi maaperää myös investoinneille ja talouskasvulle, Orpo viestitti.

