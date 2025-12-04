Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

4.12.2025 11:13 ・ Päivitetty: 4.12.2025 11:13

Orpo: ”Minusta on selvää, että anteeksipyyntö pitää tehdä”

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mielestä Suomen valtion tulee pyytää saamelaisilta anteeksi. Hän sanoi näin torstaina aamupäivällä tiedotustilaisuudessa, jossa käsiteltiin saamelaisten totuus- ja sovintokomission juuri valmistunutta loppuraporttia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Minusta on selvää, että anteeksipyyntö pitää tehdä. Mutta mielestäni tämän parlamentaarisen ryhmän, jossa ovat kaikki eduskuntapuolueet, ensimmäinen tehtävä on miettiä, miten anteeksipyyntö suoritetaan, jotta se on laaja-alainen ja arvokas, Orpo sanoi.

Hallitus asetti marraskuussa parlamentaarisen työryhmän arvioimaan loppuraportin suosituksia ja valmistelemaan yhteistä näkemystä jatkosta. Ryhmän pääsihteerinä toimii entinen pääministeri Antti Rinne (sd.).

Neljä vuotta sitten asetettu totuus- ja sovintokomissio kuuli satoja saamelaisia ja selvitti heidän kokemaansa historiallista ja nykyistä syrjintää. Komission jäseninä oli sekä saamelaisia että suomalaisia. Puheenjohtajana toimi työelämäprofessori, oikeustieteen tohtori Hannele Pokka.

Komissio julkaisi torstaina laajan raportin tekemistään kuulemisista ja tekee useita esityksiä saamelaisten aseman parantamiseksi. Esitykset koskevat muun muassa valtionhallintoa, saamelaisten elinympäristöä, perinteisiä elinkeinoja, kulttuuriperintöä ja kieliä.

Anni Keski-Heikkilä/STT

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

4.12.2025 07:54

Totuuskomissio: Saamelaisten oikeudet ohitettiin Nato-prosessissa

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
4.12.2025
Ministeri puuttui valiokuntatyöhön: ”Sama tilanne toistuu joka syksy”
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
3.12.2025
Arvio: Mika Kaurismäki on noussut kuin varkain Suomen kenties parhaaksi musiikkidokumenttien tekijäksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU