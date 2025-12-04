Orpo: ”Minusta on selvää, että anteeksipyyntö pitää tehdä”

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mielestä Suomen valtion tulee pyytää saamelaisilta anteeksi. Hän sanoi näin torstaina aamupäivällä tiedotustilaisuudessa, jossa käsiteltiin saamelaisten totuus- ja sovintokomission juuri valmistunutta loppuraporttia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Minusta on selvää, että anteeksipyyntö pitää tehdä. Mutta mielestäni tämän parlamentaarisen ryhmän, jossa ovat kaikki eduskuntapuolueet, ensimmäinen tehtävä on miettiä, miten anteeksipyyntö suoritetaan, jotta se on laaja-alainen ja arvokas, Orpo sanoi.

Hallitus asetti marraskuussa parlamentaarisen työryhmän arvioimaan loppuraportin suosituksia ja valmistelemaan yhteistä näkemystä jatkosta. Ryhmän pääsihteerinä toimii entinen pääministeri Antti Rinne (sd.).

Neljä vuotta sitten asetettu totuus- ja sovintokomissio kuuli satoja saamelaisia ja selvitti heidän kokemaansa historiallista ja nykyistä syrjintää. Komission jäseninä oli sekä saamelaisia että suomalaisia. Puheenjohtajana toimi työelämäprofessori, oikeustieteen tohtori Hannele Pokka.

Komissio julkaisi torstaina laajan raportin tekemistään kuulemisista ja tekee useita esityksiä saamelaisten aseman parantamiseksi. Esitykset koskevat muun muassa valtionhallintoa, saamelaisten elinympäristöä, perinteisiä elinkeinoja, kulttuuriperintöä ja kieliä.

Anni Keski-Heikkilä/STT