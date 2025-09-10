Orpo: ”Sen johtopäätöksen tekeminen, että se on tahallista, vaatii tarkan tiedon”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei vielä ota kantaa siihen, oliko venäläisdroonien ilmatilaloukkaus Puolassa tahallinen provokaatio. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Suomalaiseen tyyliin on parempi, että se käydään erittäin tarkkaan läpi. Sen johtopäätöksen tekeminen, että se on tahallista, vaatii tarkan tiedon, Orpo sanoi STT:lle keskiviikkona eduskunnassa.

Orpon mukaan asiaan saadaan varmasti nopeasti selvyys, minkä jälkeen tilannetta arvioidaan.

- Jos kyseessä on provokaatio, se on todellakin sitten vielä astetta paljon vakavampaa.

Puolan asevoimien mukaan maan ilmatilaan tunkeutui viime yön aikana toistakymmentä venäläisdroonia, joista osa ammuttiin alas.

Kyse on Ukrainan sodan ensimmäisestä yhteenotosta, jossa Nato-maa on ampunut alas venäläisiä kohteita. Orpo pitää tapahtumia juuri tästä syystä merkittävinä.

- Näitä ilmatilaloukkauksiahan on ollut ennenkin, mutta nyt niitä oli useampia ja ne ylittivät sen kynnyksen, että Puola lähti puolustautumaan aseellisesti. Tämä on iso muutos ja täytyy ottaa erittäin vakavasti.

Orpon mukaan Suomessa kuitenkaan ei tarvitse olla huolissaan, eikä Suomeen kohdistu mitään suoraa, akuuttia uhkaa. Suomi on myös hyvin varautunut.

PUOLA on pyytänyt Naton 4. artiklan aktivoimista. Orpo pitää tätä erittäin hyvänä asiana, sillä sen kautta Nato-maat pääsevät saman tiedon äärelle, jakamaan tilannekuvaa ja miettimään yhdessä Puolan tukemista.

- Odotan, että Nato osaltaan antaa tukeaan Puolalle. Sen tapaa ja muotoa varmasti arvioidaan juuri parhaillaan, Orpo sanoo.

Orpon mukaan ytimessä on jälleen, että Venäjä jatkaa häikäilemätöntä hyökkäystään Ukrainaan, eikä välitä siitä, että naapurimaatkin ovat sotatoimialueella.

- Vahvalla Ukrainan tuella, entistä vahvemmalla, tämä pitää saada loppumaan.

Presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Orpo viestivät jo aamulla sosiaalisessa mediassa, että Puolalla on Suomen täysi tuki. Orpo toistaa viestin.

- Kaikki tuki Puolalle. Jo seitsemän aikaan aamulla lähetin kollega Donald Tuskille viestin, että Puolan takana seistään ja yhdessä toimitaan.

Suomessa hallituspuolueiden puheenjohtajat ja muut keskeiset ministerit saivat asiasta aamulla katsauksen.

Anni Keski-Heikkilä/STT