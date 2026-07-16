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Politiikka

16.7.2026 10:42 ・ Päivitetty: 16.7.2026 12:36

Orpo teki ratkaisunsa: eduskunta koolle, Garden-tiedoksianto tiistaina

LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Pääministeri selitti julkisuudessa Garden-tukiratkaisua 30. kesäkuuta, mutta kohu ei siitä laantunut.

Pääministeri Petteri Orpo (kok) sanoo viestipalvelu X:ssä pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa (ps) kutsumaan eduskunnan koolle. Kansanedustajien kesäloma keskeytyy siten ainakin yhdeksi päiväksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hallitus aikoo Orpon mukaan antaa virallisen tiedonannon Garden Helsinki -tukijupakasta.

Puhemies on suostunut ehdotukseen.

– Keskusteltuani pääministeri Orpon sekä eduskunnan varapuhemiesten ja pääsihteerin kanssa olen päättänyt kutsua eduskunnan koolle tiistaina 21.7. klo 12 käsittelemään valtioneuvoston tiedonantoa asiasta, Halla-aho sanoo torstaina iltapäivällä lähettämässään tiedotteessa.

Oppositiopuolueet jättivät asiasta jo oman kirjallisen pyyntönsä puhemiehelle torstaina.

Vielä pari päivää sitten Orpo sanoi olevansa valmis vastaamaan kansanedustajien kysymyksiin aiheesta syyskuussa, kun eduskunnan seuraava istuntokausi alkaa.

OPPOSITIOTA kiinnostaa muun muassa, miksi pääministeri on antanut kokoomuspiirien ajamasta hallihankkeesta vanhentunutta tietoa, ja millä perusteilla 35 miljoonan euron ehdollinen tukipäätös syntyi.

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Pääministeri on alkukesällä antanut eduskunnan ymmärtää, että virkamieskunta ja koko hallitus on pitänyt Garden Helsinkiä kannatettavana projektina. Todellisuudessa muun muassa valtiovarainministeriö oli luonnehtinut hanketta esimerkiksi valtiontakausta ajatellen liian riskipitoiseksi.

Hallihankkeen lobbausprosessia on myös pidetty arveluttavana, koska halliyhtiötä edustanut entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori yritti saada pääministerin avustajia kirjoittamaan käsittelyesityksiä mieleisekseen.

Pääministeri Petteri Orpo luonnehtikin keskiviikkona Ylen A-studiossa Vapaavuoren toimintaa asiattomaksi.

Hallihankkeen taustalla on myös kokoomuksen suuri vaalirahoittaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila.

Oppositio on myös halunnut tarvittaessa mittauttaa samalla pääministerin luottamuksen, elleivät eduskunnalle asiasta annetut jatkoselitykset riitä.

VALTIONTALOUDEN tarkastusvirasto (VTV) kertoi keskiviikkona ottavansa Garden-lobbaustapauksen tutkittavakseen.

VTV selvittää, olisiko Gardenin hankeyhtiön tullut ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja Vapaavuori ei ollut tehnyt ilmoitusta rekisteriin.

Halliyhtiö myönsi tällä viikolla tehneensä prosessissa virheitä ja olleensa huolimaton.

Juttua muokattu klo 15:34, lisätty maininta Halla-ahon suostumisesta.

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