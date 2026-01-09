Politiikka
9.1.2026 14:38 ・ Päivitetty: 9.1.2026 14:38
Orpo Ylelle: Grönlannin sotilaallinen valtaus olisi katastrofaalinen tilanne
Jos Yhdysvallat ottaisi Grönlannin haltuunsa sotilasvoimin, tämä ajaisi sotilasliitto Naton erittäin suuriin vaikeuksiin, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.) Ylelle.
Orpon mukaan Grönlannin valtaus olisi katastrofaalinen tilanne, kun Nato-maa puuttuisi sotilaallisesti toisen Nato-maan eli Tanskan alueisiin.
Orpo ei usko Grönlannin sotilaalliseen valtaukseen, vaan pitää siihen viittaavia puheita retoriikkana ja neuvottelutaktiikkana. Hän ei usko Yhdysvaltojen menevän niin pitkälle, koska Nato on Yhdysvalloille arvokas.
