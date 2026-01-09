Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

9.1.2026 14:38 ・ Päivitetty: 9.1.2026 14:38

Orpo Ylelle: Grönlannin sotilaallinen valtaus olisi katastrofaalinen tilanne

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Jos Yhdysvallat ottaisi Grönlannin haltuunsa sotilasvoimin, tämä ajaisi sotilasliitto Naton erittäin suuriin vaikeuksiin, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.) Ylelle.

Orpon mukaan Grönlannin valtaus olisi katastrofaalinen tilanne, kun Nato-maa puuttuisi sotilaallisesti toisen Nato-maan eli Tanskan alueisiin.

Orpo ei usko Grönlannin sotilaalliseen valtaukseen, vaan pitää siihen viittaavia puheita retoriikkana ja neuvottelutaktiikkana. Hän ei usko Yhdysvaltojen menevän niin pitkälle, koska Nato on Yhdysvalloille arvokas.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Talous
8.1.2026
Ekonomisti kehottaa hallitusta penkomaan pöytälaatikot – näiden ihmisten työllistämiseen pitää löytyä konstit
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
9.1.2026
Arvio: Säveltäjä on taas yhtä kuin suurin teoksensa, eikä paljon enempää
Lue lisää

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
8.1.2026
SDP:n kannatus on nyt hiukan normaalimmalla tasolla
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
8.1.2026
Arvio: Uutuuskirja arvostelee tapaa, jolla luemme historiaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU