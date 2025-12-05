Kotimaa
5.12.2025 13:13 ・ Päivitetty: 5.12.2025 13:19
Outo tilanne Brysselissä – Kela: Lasse Lehtosen paluu keskeytyi
Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen paluumatka Brysselistä Helsinkiin on keskeytynyt.
Kela kertoo tiedotteessa selvittävänsä tarkempaa tilannekuvaa.
Jo ennen Kelan tiedotetta Ilta-Sanomat uutisoi, että Lehtonen on ollut jonkinlaisessa välikohtauksessa virkavallan kanssa Brysselin lentokentällä perjantaina. IS kertoo saaneensa asiasta useita vinkkejä.
IS:n saamissa kuvissa Lehtonen kävelee Brysselin lentokentällä poliisien ympäröimänä.
Lehtonen on ollut työmatkalla Brysselissä tiistaista 2.12. alkaen, mutta ei ole siis päässyt takaisin Suomeen.
– Selvitämme nyt tarkemmin, mistä on kyse. Mahdollisia jatkotoimenpiteitä arvioimme lisätietojen pohjalta, kertoo Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas tiedotteessa.
Lehtonen on lisäksi sairauslomalla työmatkastaan huolimatta. Poissaolon on määrä jatkua sunnuntaihin 7.12.
Lehtosen sijaisena toimii johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.