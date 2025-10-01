Outokumpu varoittaa: satoja työpaikkoja katoamassa

Teräsyhtiö Outokumpu ilmoittaa käynnistävänsä lähiviikkoina neuvottelut työpaikkojen vähentämisestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että leikkaustarpeet voivat vaikuttaa enintään 450 työntekijään eri maissa. Kaikkiaan yhtiöllä on runsaat 8700 työntekijää.

Vielä ei ole tiedossa, miten suuri osa henkilöstövähennyksestä osuu Suomeen. Yhtiöllä on Euroopan maista eniten toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Hollannissa. Outokummulla on myös tuotantolaitoksia Meksikossa ja Yhdysvalloissa.

Saneeraustarve liittyy Outokummun uudelleenjärjestelyohjelmaan, jonka tavoitteena ovat yhtiön mukaan sadan miljoonan euron vuosittaiset rakenteelliset kustannussäästöt vuoden 2027 loppuun mennessä.