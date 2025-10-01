Talous
1.10.2025 09:35 ・ Päivitetty: 1.10.2025 09:35
Outokumpu varoittaa: satoja työpaikkoja katoamassa
Teräsyhtiö Outokumpu ilmoittaa käynnistävänsä lähiviikkoina neuvottelut työpaikkojen vähentämisestä.
Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että leikkaustarpeet voivat vaikuttaa enintään 450 työntekijään eri maissa. Kaikkiaan yhtiöllä on runsaat 8700 työntekijää.
Vielä ei ole tiedossa, miten suuri osa henkilöstövähennyksestä osuu Suomeen. Yhtiöllä on Euroopan maista eniten toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Hollannissa. Outokummulla on myös tuotantolaitoksia Meksikossa ja Yhdysvalloissa.
Saneeraustarve liittyy Outokummun uudelleenjärjestelyohjelmaan, jonka tavoitteena ovat yhtiön mukaan sadan miljoonan euron vuosittaiset rakenteelliset kustannussäästöt vuoden 2027 loppuun mennessä.
Viime vuonna Outokumpu teki 5,90 miljardin euron liikevaihdon. Oikaistu käyttökate oli 177 miljoonaa euroa.
