Pääosa muuttolinnuista jättänyt Suomen – osa odottaa sään viilenemistä

Suurin osa muuttolinnuista on lähtenyt Suomesta etelämmäksi talvehtimaan jo hyvä tovi sitten, kertoo BirdLife Suomi -järjestön viestintäpäällikkö Jan Södersved STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yksittäiset muuttolinnut ovat kuitenkin viivytelleet lähtöä tavallista pidempään. Syynä myöhäisemmälle muutolle ovat marraskuun poikkeuksellisen lämpimät kelit.

Näkyvää muuttoliikettä ei Södersvedin mukaan ole marraskuussa kuin hyvin harvoilla lajeilla.

- Ennen kaikkea vesilintuja – joutsenia, hanhia ja sorsia – on näkynyt, kun etelässä maa on vielä sulana. Muuten alkaa olla sellaista syksyn hiljaiseloa.

KELIEN pian viiletessä etelässäkin suurin osa myöhäisimmistä muuttajista lentää lämpimämpään. Esimerkiksi laulujoutsenet lentävät useimmiten Etelä-Ruotsiin tai Tanskaan, Södersved kertoo.

Hänen mukaansa laulujoutsenia on havaittu vielä marraskuun puolessa välissä yhteensä useita tuhansia eri puolilla Suomea. Monessa paikassa on satojen laulujoutsenten kerääntymiä.

- Ne, jotka ovat etelässä vielä pellolla, jatkavat matkaa, kun maa menee jäähän tai sataa lunta.

TAVALLISESTI viimeisetkin muuttolinnut muuttavat Suomesta etelämpään marraskuun tai viimeistään joulukuun aikana.

Södersvedin mukaan osa muuttolinnuista pärjää Suomessa talven yli. Esimerkiksi pieniä parvia joutsenia pysyy Suomessa yli vuodenvaihteen, talvesta riippuen satoja tai tuhansia. Myös esimerkiksi mustarastas selviää talven yli, mutta suurin osa muuttaa pois.

- Olen käyttänyt joskus termiä ”oikea muuttolintu”, Södersved kuvailee.

Oikeilla muuttolinnuilla hän tarkoittaa lajeja, joiden kaikki yksilöt lähtevät talveksi pois Suomesta. Esimerkiksi töyhtöhyyppä ja kiuru ovat lintuja, jotka jäävät talveksi Suomeen vain poikkeuksellisesti.

- Laulujoutsen on muuttolintu siinä missä mustarastaskin. Suurin osa muuttaa pois, mutta osa talvehtii Suomessa.

Södersved kertoo, että lintujen muuttoliikettä on jonkin verran ympäri vuoden. Esimerkiksi laulujoutsenia voi palata Suomeen jo tammi-helmikuussa, jolloin muuttoliikettä kuitenkin tapahtuu hyvin vähän.

SUOMESSA harvinaisia kashmirinuunilintuja on havaittu tänä vuonna poikkeuksellisen paljon. Kun aikaisempina syksyinä lajia on havaittu enimmillään kymmenkunta, tänä syksynä lajia on havaittu useita kymmeniä, Södersved kertoo.

- Niitä on havaittu loka-marraskuussa enemmän kuin koskaan.

Kyseessä on Södersvedin mukaan harvinainen laji. Kashmirinuunilintu on eksynyt Suomeen Siperiasta. Väärään suuntaan eksyneet linnut jatkanevat talvehtimaan Suomesta länteen tai lounaaseen.