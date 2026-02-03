Kotimaa
3.2.2026 16:21 ・ Päivitetty: 3.2.2026 16:21
Pakkaset jatkuvat, mutta viikonloppuna helpottaa
Etelä- ja Keski-Suomessa sää jatkuu talvisissa pakkaslukemissa. Vuorokausivaihtelua yön alimpien ja päivän ylimpien lukemien välillä alkaa jo näkyä auringon lämmittäessä.
Maan etelä- ja keskiosissa ollaan keskiviikkona ja torstaina päiväsaikaan noin viidentoista pakkasasteen tuntumassa. Kaikkein kireimpien yöpakkasten pitäisi loppuviikkoa kohti helpottaa.
Lapissa pakkasta on viidestä viiteentoista astetta. Viikonloppuna koko maassa liikutaan kymmenen pakkasasteen molemmilla puolin.
- Kireimmät pakkaset näyttävät viikonlopuksi väistyvän, päivystävä meteorologi Petri Hoppula arvioi tiistaina.
Ilmatieteen laitoksen mukaan tammikuun kylmä pakkasjakso on lisännyt merkittävästi jään määrää Itämerellä.
Perämeri, Merenkurkku ja Suomenlahden itäosa olivat tiistaina käytännössä kauttaaltaan jäässä.
